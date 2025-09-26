Suscríbete
5 looks de Dakota Johnson en ‘Materialists’ que conquistarán el otoño e invierno 2025

Si pensabas que conocías lo mejor del estilo de Dakota Johnson, debes probar estos atuendos. ¡Te soprenderá lo vresatiles que son!

September 26, 2025 
Karen Luna
Dakota Johnson.png

Getty Images

Si, como yo, no te pudiste resistir a ver ‘Materialists’, seguramente uno de los detalles que más llamaron tu atención fueron los elegantes y minimalistas looks de Dakota Johnson. Si estás buscando un spoiler, te anticipo que aquí no es el lugar, porque más allá de recomendar o no esta película, quiero resaltar que la moda estuvo presente y, especialmente, aquel estilo funcional para todas las mujeres que vamos a la oficina.

Minifalda + botas altas

Sin duda, mi look favorito fue el de blazer a juego con una minifalda, que si bien podía considerarse un atuendo clásico para la oficina, el corte ceñido hace toda la diferencia. Las botas negras añaden un toque otoñal infalible que seguramente usaremos durante las próximas semanas.

Celebrity Sightings In New York - June 03, 2024

Dakota Johnson en minidalda y botas.

Getty Images

Vestido a tubo

¿Tienes en mente un evento pronto? El vestido azul metálico de Dakota es tu mejor opción, no solo porque es uno de los colores que conquistarán esta temporada, sino porque este corte es perfecto para definir la cintura y resaltar la cadera. ¡Amamos lo favorecedor que es!

Celebrity Sightings In New York City - May 31, 2024

Dakota Johnson y su vestido azul.

Getty Images

Chaqueta de piel + jeans de mezclilla

No hay nada más encantador que hacer de prendas básicas un outfit cómodo, elegante y con personalidad, por eso es que este look combina jeans, camisa blanca y chaqueta oscura. Obviamente, los accesorios (aunque son pocos) hacen toda la diferencia.

Celebrity Sightings In New York - May 08, 2024

Dakota Johnson con su look de jeans

Getty Images

Al final, lo que nos deja Dakota Johnson con sus 5 looks en ‘Materialists’ es la certeza de que la moda puede ser sofisticada sin dejar de ser cercana. Ella combina piezas clásicas con un toque moderno que hace que cualquiera quiera intentarlo frente al espejo. Estos outfits no solo marcarán tendencia en el otoño e invierno 2025, también nos recuerdan que vestirse es una forma de contar quiénes somos.

