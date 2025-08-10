7 prendas básicas de otoño que no pueden faltar en tu clóset si tienes más de 40

El otoño ya está a la vuelta de la esquina y eso significa que la ropa de verano tendrá que volver a nuestro guardarropa. Con la llegada de esta nueva temporada habrá que hacer una modificación en nuestro clóset para dar espacio a las prendas para el frío. Tranquila, antes de que entremos en crisis pensando en que habrá que hacer una fuerte inversión para surtir nuestro guardarropa, es importante decirte que algunas de estas prendas es muy probable que ya estén en tu clóset y lo único que tendrás que hacer es desempolvarlas y sacarlas del exilio, ponerlas a la vista e imaginar todas las posibilidades de looks y outfits que vas a poder armar con ellas.

Estas son las siete prendas básicas que no pueden faltar en tu guardarropa si estás apostando por atuendos modernos y elegantes para recibir el otoño.

Gabardina: un clásico infalible

Esta es la prenda que sí o sí debe estar en tu clóset, pues es el básico de básicos, no solo para el otoño, también para la temporada de invierno. Apuesta por ella en tonos neutros como beige, camello o negro, esto te permitirá poderla combinar con cualquier calzado, look, estilo, etcétera. La gabardina es ligera, versátil y se adapta a cualquier tipo de silueta y cualquier atuendo: puedes llevarla sobre un vestido o jeans.

Vaqueros rectos de tiro medio: comodidad favorecedora

Los jeans rectos con tiro medio son la opción perfecta para aquellas que buscan atuendos cómodos y elegantes, serán tu mejor aliado en el otoño si buscas equilibrar tu figura sin perder estilo. Este tipo de corte ayuda a alargar visualmente las piernas y estilizar la cintura, además combina perfecto con botas, el calzado por excelencia del otoño. Apuesta por tonos oscuros o azul medio para lograr looks más pulidos y elegantes.

Top de manga larga: un básico contra el frío

En otoño, los tops de manga larga se convierten en nuestros mejores aliados, pues nos permiten llevar debajo de una chaqueta o suéter otra capa protectora que nos ayuda a mantenernos calentitas en el frío. Opta por modelos lisos en tonos neutros, principalmente en blanco y negro, para que puedas combinarlos con todo y apuesta por tops con escote en V o redondo para enmarcar tu rostro. También puedes elegir algunos con detalles sutiles como botones, cuellos altos o texturas como rayas para darle variedad a tus atuendos.

Chamarra de gamuza: un toque sofisticado y en tendencia

De acuerdo con los expertos de moda, estas chamarras estarán teniendo un gran boom durante el otoño. Si estás pensando en adquirir una procura elegirla en tonos cálidos como terracota, vino o camello, pues estos son tus aliados para aportar calidez y sofisticación. Esta prenda es ideal para ocasiones casuales o semiformales y combina perfecto con vestidos o jeans. Busca modelos que lleguen a la cintura o justo debajo para estilizar tu figura.

La gabardina es una de las prendas básicas que no pueden faltar en tu armario este otoño. Pexels

Pantalón ancho color negro: elegante y rejuvenecedor

Los pantalones de pierna ancha son la prenda que te va a ayudar combinar cualquier cosa mientras te estiliza, alarga la silueta y se adapta al estilo que le pongas. Puedes combinarlo con blusas estructuradas, suéteres de punto o incluso camisetas básicas en conjunto con un blazer encima, lo que lo convierte en el compañero perfecto para un look de oficina,

Suéter de punto: outfit lleno de comfort

El otoño no sería lo mismo sin los suéteres de punto, especialmente cuando estos son oversized o se llevan con la técnica de layering. Esta es la clave para lucir elegantes y mantenernos calentitas durante el otoño. Un consejo que te podemos dar es que además de los suéteres de punto, apuestes por tener en tu clóset suéteres delgados para combinar con camisas o usar debajo y no mueras de frío. Los tejidos de punto fino (o tejidos a máquina) en colores sobrios o pasteles aportan un aire juvenil y se adaptan a todo tipo de atuendo.

Botines: el calzado del otoño

Ya te habíamos hecho un pequeño spoiler líneas arriba, así que finjamos que te sorprendes al leer que ¡los botines serán tu prenda de calzado básica del otoño! Este calzado es tan versátil que queda bien con un par de jeans, algunos vestidos, faldas y pantalones. Además de ser un calzado muy cómodo, te ayudarán a lucir increíble mientras mantienes tus pies calentitos en el frío del otoño.

Estas siete prendas básicas se convertirán en tus mejores amigas una vez que comience en otoño. Aún faltan unos días para que so pase, así que todavía tienes tiempo de sacarlas del rincón más profundo de tu clóset o ir comprándolas poco a poco, en caso de no tenerlas, te juramos que harás una inversión de moda inteligente.