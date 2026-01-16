8 looks con abrigos que son perfectos para ir a la oficina

Durante la temporada invernal, el abrigo se convierte en la prenda protagonista para protegernos del frío y, al mismo tiempo, en un elemento clave que eleva cualquier look y refleja nuestra personalidad.

De acuerdo con los expertos en moda y tendencias, la clave está en elegir diseños versátiles con cortes estructurados y colores que se adapten a la rutina diaria sin perder la elegancia, y que sean ideales para combinar con outfits de oficina.

Abrigos que son perfectos para ir a la oficina en invierno

Mujeres de la realeza como Kate Middleton, la reina Letizia o Máxima de Holanda nos han marcado el camino sobre cómo llevar abrigos, apostando tanto por diseños largos tipo vestido como por opciones más cortas y versátiles.

Estas son algunas propuestas que podrían inspirarte a crear tus outfits para la oficina y lucir elegante y sofisticada.

Abrigo clásico camel + traje sastre

El abrigo camel es un clásico infalible del armario de cualquier ejecutiva, pues al ser combinado con un traje sastre en tonos neutros como gris o negro, aporta sofisticación y un aire atemporal que nunca falla.

Abrigos que son perfectos para ir a la oficina en invierno Gotham/GC Images

Abrigo largo negro + vestido midi

Minimalista y elegante, el abrigo negro de corte recto estiliza la silueta y se adapta a vestidos midi de líneas limpias, un look ideal para usar en reuniones importantes o jornadas formales.

Abrigos que son perfectos para ir a la oficina en invierno Aeon/GC Images

Abrigo gris estructurado + pantalón recto

El gris es sinónimo de sobriedad y profesionalismo, y al llevarlo en un abrigo estructurado combinado con pantalones rectos y una blusa fluida crea un look equilibrado y moderno que no pasa desapercibido.

Abrigos que son perfectos para ir a la oficina en invierno XNY/Star Max/GC Images

Abrigo con estampado + look monocromático

Los estampados clásicos, como los cuadros estilo tartán u otros, suman personalidad sin perder seriedad, además es ideal para llevarse sobre un conjunto monocromático para lograr un outfit de oficina con carácter.

Abrigos que son perfectos para ir a la oficina en invierno Michael Loccisano/Getty Images for Empire State Realty

Abrigo beige oversize + prendas de punto

Los cortes oversize son ideales para darle un toque desenfadado a tu outfit, pero sin perder la elegancia, si se lleva esta prenda en tonos claros y se combina con prendas de punto, se puede lograr un look cómodo y sofisticado.

Abrigos que son perfectos para ir a la oficina en invierno James Devaney/GC Images

Abrigo azul marino + falda midi

El azul marino es una excelente alternativa al negro, y se puede combinar de la misma manera, desde trajes ejecutivos, hasta faldas midi y botas de tacón medio, pues transmite profesionalismo con un toque contemporáneo.

Abrigos que son perfectos para ir a la oficina en invierno XNY/Star Max/GC Images

Abrigo con cinturón + total look neutro

Los abrigos ceñidos a la cintura estilizan la silueta y aportan estructura al look; combinados con tonos neutros, son la clave para lograr una imagen femenina y refinada que no pasa desapercibida.

Abrigos que son perfectos para ir a la oficina en invierno Jose Perez/Bauer-Griffin/GC Images

Abrigo blanco + prendas en tonos tierra

Este tipo de abrigo aporta frescura al look de oficina y combina especialmente bien con tonos marrones, beige y caramelo, armando un look sofisticado y refinado que además estiliza la imagen.

Abrigos que son perfectos para ir a la oficina en invierno Max Mumby/Indigo/Getty Images

Elegir el modelo adecuado puede transformar por completo el outfit diario y convertirlo en una declaración de elegancia funcional.