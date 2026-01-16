Suscríbete
Moda

8 looks con abrigos que son perfectos para ir a la oficina

Los abrigos no solo protegen del frío, son una pieza clave de estilo que proyecta elegancia y carácter, capaz de elevar cualquier outfit.

Enero 16, 2026 • 
Melisa Velázquez
Getty Images

Durante la temporada invernal, el abrigo se convierte en la prenda protagonista para protegernos del frío y, al mismo tiempo, en un elemento clave que eleva cualquier look y refleja nuestra personalidad.

De acuerdo con los expertos en moda y tendencias, la clave está en elegir diseños versátiles con cortes estructurados y colores que se adapten a la rutina diaria sin perder la elegancia, y que sean ideales para combinar con outfits de oficina.

Mujeres de la realeza como Kate Middleton, la reina Letizia o Máxima de Holanda nos han marcado el camino sobre cómo llevar abrigos, apostando tanto por diseños largos tipo vestido como por opciones más cortas y versátiles.

Estas son algunas propuestas que podrían inspirarte a crear tus outfits para la oficina y lucir elegante y sofisticada.

Abrigo clásico camel + traje sastre

El abrigo camel es un clásico infalible del armario de cualquier ejecutiva, pues al ser combinado con un traje sastre en tonos neutros como gris o negro, aporta sofisticación y un aire atemporal que nunca falla.

Gotham/GC Images

Abrigo largo negro + vestido midi

Minimalista y elegante, el abrigo negro de corte recto estiliza la silueta y se adapta a vestidos midi de líneas limpias, un look ideal para usar en reuniones importantes o jornadas formales.

Aeon/GC Images

Abrigo gris estructurado + pantalón recto

El gris es sinónimo de sobriedad y profesionalismo, y al llevarlo en un abrigo estructurado combinado con pantalones rectos y una blusa fluida crea un look equilibrado y moderno que no pasa desapercibido.

XNY/Star Max/GC Images

Abrigo con estampado + look monocromático

Los estampados clásicos, como los cuadros estilo tartán u otros, suman personalidad sin perder seriedad, además es ideal para llevarse sobre un conjunto monocromático para lograr un outfit de oficina con carácter.

Michael Loccisano/Getty Images for Empire State Realty

Abrigo beige oversize + prendas de punto

Los cortes oversize son ideales para darle un toque desenfadado a tu outfit, pero sin perder la elegancia, si se lleva esta prenda en tonos claros y se combina con prendas de punto, se puede lograr un look cómodo y sofisticado.

James Devaney/GC Images

Abrigo azul marino + falda midi

El azul marino es una excelente alternativa al negro, y se puede combinar de la misma manera, desde trajes ejecutivos, hasta faldas midi y botas de tacón medio, pues transmite profesionalismo con un toque contemporáneo.

XNY/Star Max/GC Images

Abrigo con cinturón + total look neutro

Los abrigos ceñidos a la cintura estilizan la silueta y aportan estructura al look; combinados con tonos neutros, son la clave para lograr una imagen femenina y refinada que no pasa desapercibida.

Jose Perez/Bauer-Griffin/GC Images

Abrigo blanco + prendas en tonos tierra

Este tipo de abrigo aporta frescura al look de oficina y combina especialmente bien con tonos marrones, beige y caramelo, armando un look sofisticado y refinado que además estiliza la imagen.

Max Mumby/Indigo/Getty Images

Elegir el modelo adecuado puede transformar por completo el outfit diario y convertirlo en una declaración de elegancia funcional.

Melisa Velázquez
