Así es el vestido de terciopelo que usó Charlène de Mónaco en el discurso de Año Nuevo junto al príncipe Alberto

En un hecho sin precedentes, la princesa Charlène de Mónaco apareció por primera vez en el tradicional discurso de Año Nuevo junto a su marido, el príncipe Alberto, en donde además deslumbró con su maravilloso outfit de gala conformado por un vestido de terciopelo.

Sin duda alguna, esto es algo inédito ya que generalmente suele aparecer el soberano del principado monegasco en solitario para desearles a los ciudadanos un feliz año, sin embargo, como gesto de amabilidad y cortesía, Alberto de Mónaco decidió que en esta ocasión su esposa apareciera a un lado suyo, de principio a fin, en dicho discurso.

El look con vestido de terciopelo de Charlène de Mónaco

Aunque permaneció callada, Charlène se mantuvo con una discreta actitud sonriente y relajada durante el rato que el príncipe se dirigió a la nación de Mónaco. Mientras que el look que la sudafricana usó para este momento tampoco pasó desapercibido y aquí lo analizamos a continuación.

La princesa Charlène de Mónaco eligió un vestido largo de terciopelo para el discurso de Año Nuevo Instagram

El outfit que la cuñada de Carolina de Mónaco eligió se trata de un glamuroso vestido largo de terciopelo en color burgundy de la firma Ralph Lauren, que cuenta con un diseño de manga larga y un corte ajustado a la silueta de la princesa, además de su escote asimétrico en V y con abertura lateral en la parte de la falda.

Esta pieza, que también tiene un ligero drapeado en la zona lateral del abdomen, ayuda a definir y a resaltar su ya figura atlética, dando como resultado que la ex nadadora luzca espectacular y guapísima.

No obstante, este look lo complementó con unos largos pendientes dorados con diseño floral, así como su ya característico cabello rubio corto con el fleco peinado hacia un lado, obteniendo así un beauty look igual de fascinante que el resto de su atuendo.

Por otro lado, el príncipe Alberto vistió con un traje y corbata en color azul para dar su tradicional mensaje difundido en canales oficiales. En tanto que la princesa Charlene esperó casi hasta el final para intervenir y expresar sus mejores deseos para todos en este 2024.

Sin embargo, el hecho de que ambos estuvieran en el discurso significa también que buscan reforzar su imagen como un matrimonio estable, pues prácticamente desde que se casaron se les han rumorado varias crisis, que no viven juntos y hasta un posible divorcio.