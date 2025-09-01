Boda de Chloë Grace Moretz y Kate Harrison: FOTOS inéditas de los vestidos de novias

A pesar de que Chloë Grace Moretz y Kate Harrison han mantenido una relación de bajo perfil, decidieron unir sus vidas en matrimonio y lo compartieron con el mundo en exclusiva para Vogue Weddings. Gracias a las imágenes que la cuenta oficial de la publicación, así como por la misma Chloë a través de sus redes sociales, podemos apreciar cómo cada look reflejó la personalidad y estilo de las novias, siempre con el sello de la sofisticación que caracteriza a Louis Vuitton, casa encargada del diseño de los vestidos.

El vestido azul de Chloë Grace Moretz

La actriz deslumbró con un vestido de Nicolas Ghesquière para Louis Vuitton, cuyo modelo de tirantes de silueta elegante se adaptó de forma perfecta a su figura. El modelo, aunque discreto y sencillo, contaba con elementos de decoración que dotaron de elegancia al modelo: finos olanes en el pecho que van descendiendo en forma envolvente sobre su silueta.

Vestido color azul para la boda de Chloë Grace Moretz. Instagram @chloegmoretz

El color que la actriz eligió fue el color azul, un tono claro y discreto, pues, en sus propias palabras, “nunca me imaginé de niña usando un vestido de novia, así que supe que no vestiría de blanco”. Más tarde sorprendió con un segundo atuendo: Chloë apostó por un traje sastre de dos piezas en color blanco inspirado en un modelo que la misma firma mostró en 2019.

Traje sastre de Chloë en color blanco y con sombrero vaquero. Instagram @chloegmoretz

Este conjunto resaltó por el blazer cruzado, pues su diseño cuenta con dos aberturas laterales que dejan expuesta la piel y se unen al frente para crear un nudo elegante debajo del pecho. Chloë decidió complementar este look con un sombrero vaquero y unos tacones en color metálico, demostrando con su estilo su personalidad audaz, rompiendo con lo tradicional de forma elegante y original.

El estilo de Kate Harrison

Por su parte, Kate optó por un vestido strapless con corte corazón y estilo bustier, de silueta elegante y bordados delicados en hilo de plata y encaje. Acompañado de un velo largo con malla corta en el rostro y caída larga por la parte trasera, en contraposición con Chloë, quien apostó por un velo más clásico a juego con su vestido. El corte del vestido de la modelo no solo estilizó su figura, también la hizo resplandecer con una imagen de sofisticación y elegancia minimalista.

El vestido de Kate Harrison apostó por ser un diseño minimalista con escote corazón. Instagram @chloegmoretz

La modelo confesó que, al verse en su atuendo de novia, estaba a punto de llorar, pero estaba muy feliz, asegurando que en el momento en el que Chloë la viera, lloraría, pero estaba segura de que lo amaría.

“El diseño es perfecto, estoy lista”, finalizó la modelo luego de verse con el vestido frente al espejo.

Una celebración llena de amor y estilo

Ambos looks, cuidadosamente diseñados, se convirtieron en una declaración absoluta de complicidad entre las novias. Mientras Chloë mostró una apariencia clásica y atrevida con sus dos propuestas, Kate brilló con un vestido que combinó sencillez y frescura.

La boda de Chloë Grace Moretz y Kate Harrison no solo fue un evento romántico celebrado el pasado fin de semana, sino también un escaparate nupcial donde la firma Louis Vuitton y el diseñador Nicolas Ghesquière reafirmaron su lugar como los mejores diseñadores de vestidos para novia, despertando nuestras ganas de convertirnos en las próximas novias.