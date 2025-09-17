Suscríbete
Cindy Crawford reinventa los jeans skinny en su visita por México

Cindy Crawford aprovechó su más reciente visita a México para recorrer algunos de los rincones más emblemáticos de la CDMX, dejando a su paso un sello de estilo y elegancia.

September 17, 2025 • 
Melisa Velázquez
La semana pasada, Cindy Crawford viajó a México por motivos laborales; sin embargo, la modelo de talla internacional aprovechó el tiempo para pasar tiempo como turista y recorrer algunos de los lugares más emblemáticos de la CDMX.

Conocida por su estilo minimalista y elegante, Crawford se dejó ver luciendo un look casual pero sofisticado, donde los jeans skinny fueron los grandes protagonistas.

Te podría interesar: El secreto de Cindy Crawford para mantener tonificado su cuello y escote a los 59 años

Cindy Crawford en México

La modelo visitó la CDMX como embajadora de la marca de relojes y joyería OMEGA, para el lanzamiento de la nueva colección de la marca, donde también estuvieron presentes otras celebridades como Diego Boneta y Karla Souza.

He estado con OMEGA por casi 30 años. Es una marca a la que realmente valoro, y hemos vivido tantas experiencias diferentes juntos”, declaró Cindy durante el evento.

La modelo también habló de la nueva colección y lo feliz que estaba de estar en México, apoyando a la marca.

Estar aquí esta noche en México lo hace aún más especial, especialmente al celebrar el lanzamiento de la nueva colección Aqua Terra 30 mm. Compartir este momento con la familia OMEGA es verdaderamente un honor

¿Qué lugares visitó Cindy Crawford en México?

Sin embargo, no todo fue trabajo, la modelo se dio la oportunidad de visitar algunos de los lugares más emblemáticos de la CDMX, donde demostró su gran amor y admiración por Frida Kahlo, pues su primera parada visitó la Casa Azul de la famosa pintora mexicana.

Para la ocasión, Cindy lució un look casual con camisa a rayas, pantalones skinny y sandalias de piso, priorizando la comodidad pero sin perder el estilo y la elegancia que tanto la caracterizan.

Tras su visita a la Casa Azul de Frida Kahlo, Cindy también estuvo en el Museo Anahuacalli, espacio donde Diego Rivera tenía su estudio. La modelo también visitó el Museo Tamayo y la Casa de Luis Barragán.

Cindy eligió el 15 de septiembre para compartir las fotos de su paso por México, para demostrar su gran amor por México.

Cindy Crawford
Melisa Velázquez
