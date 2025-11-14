Suscríbete
Moda

Cintura de avispa: así llega Karol G a los Latin Grammys con el vestido negro que todas queremos

La cantante colombiana apostó por un diseño negro ceñido para su entrada triunfal en la alfombra roja de la 26° edición de los Latin Grammys.

November 13, 2025 • 
Lily Carmona
Cintura de avispa así llega Karol G a los Latin Grammys con el vestido negro que todas queremos.png

La ‘Bichota’ deslumbra a su llegada a los Latin Grammy 2025.

Getty Images

Karol G sigue cosechando éxito tras otro; hace unas semanas la vimos triunfar con una presentación icónica durante un famoso desfile de modas y esta tarde-noche de jueves se robó todas las miradas en el Latin Grammy 2025 con un vestido negro tan elegante como espectacular. La artista colombiana, ya acostumbrada a deslumbrar a su paso, optó por un diseño que realza su figura de cintura de avispa y combina el glamour clásico con detalles modernos: lentejuelas, plumas en las caderas e impactantes accesorios en verde.

Su entrega en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas confirmó que, cuando hablamos de estilo en la música latina, Karol no solo está presente, sino que impone tendencia.

Un vestido negro altamente favorecedor

El vestido que Karol G lució está confeccionado con lentejuelas negras que cubren toda su superficie; presenta un escote en V profundo que alarga visualmente el torso. Pero lo que realmente captó la atención fue el broche de plumas negras a la altura de la cadera que aportó volumen y drama justo donde la cantante quería enfatizar su silueta.

Para equilibrar la sobriedad del negro, Carol eligió accesorios en tono esmeralda: unos pendientes largos y un anillo en tono verde intenso que aportaron un toque de color refinado y contraste al atuendo. Su melena cayó suelta y lacia, perfectamente peinada, mientras que su maquillaje mantuvo el protagonismo en la mirada y en los labios neutros.

The 26th Annual Latin GRAMMY Awards - Arrivals

Karol G en la alfombra roja del 26th Annual Latin GRAMMY Awards.

Christopher Polk/Billboard via Getty Images

La cintura de avispa que todas queremos imitar

El diseño de Karol G no solo rompió la sombra roja, sino que también ofreció inspiración de estilo para quienes buscan una figura esculpida sin perder comodidad. Lo abultado de la cintura junto con la caída del vestido hacia el suelo crean un efecto altamente estilizador que alarga la silueta, mientras que el detalle en plumas aporta movimiento y sofisticación. El combo perfecto para enfatizar Y definir nuestra silueta.

Este look refuerza la tendencia actual de combinarlo sin nido con un poco de volumen estratégico, apostando por prendas que marquen la parte de la cintura y añadir un detalle dramático con textura en zonas clave de nuestro cuerpo. Aunque esta fórmula estilística es la favorita de muchas para eventos, fiestas o galas, es algo que podríamos replicar en atuendos del día a día.

La nominada de la noche

Entre las nominaciones que la ‘Bichota’ cuenta para esta entrega se encuentran grabación del año por la canción “Si antes te hubiera conocido”, así como la categoría de mejor canción tropical, la cual se llevó el Grammy con la misma canción, Y finalmente canción del año por la misma pieza que pertenece a su álbum ‘Tropicoqueta’.

Además, Karol forma parte del line-up oficial de presentaciones de la noche que, junto a Bad Bunny, Rauw Alejandro o Gloria Estefan, será uno de los momentos más esperados por el público y sus fans.

Con su vestido negro impecable y una noche llena de logros por delante, Karol G llegó lista para brillar en todos los frentes durante la 26.ª entrega de los Latin Grammys: moda, música y presencia indiscutible en una de las galas más importantes del año.

También puedes leer:
Tom Hanks hizo llorar a Emma Stone
Moda
Los 3 mejores outfits de maternidad llevados por Emma Stone
September 22, 2023
 · 
Shareni Pastrana
Los versátiles y espontáneos cambios de look de Emma Stone
Fotos
Los versátiles y espontáneos cambios de look de Emma Stone
June 13, 2018
 · 
Vanidades

Karol G Latin Grammy
Lily Carmona
Relacionado
Kendall Jenner
Moda
Kendall Jenner lleva el abrigo favorito para ir a la oficina este invierno
November 13, 2025
 · 
Karen Luna
Justin Baldoni muestra textos privados después de incómodo encuentro con Ryan Reynolds.png
Entretenimiento
Justin Baldoni muestra textos privados después de incómodo encuentro con Ryan Reynolds
November 13, 2025
 · 
Lily Carmona
¿Pruebas contra Justin Baldoni Isabela Ferrer, estrella de It Ends With Us, rompe el silencio en su contra.png
Entretenimiento
¿Justin Baldoni revive demanda contra Blake Lively? El detonante que enfureció al actor
November 13, 2025
 · 
Lily Carmona
Ariana Grande confirma su era más fashion con impactantes vestidos que rinden homenaje a ‘Wicked’.png
Moda
Ariana Grande confirma su era más fashion con impactantes vestidos que rinden homenaje a ‘Wicked’
November 13, 2025
 · 
Lily Carmona