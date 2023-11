Cómo lucir vestido con botas al estilo Letizia Ortiz para este Otoño-Invierno

Sin duda alguna, podemos decir que Letizia Ortiz es una de las royals más influyentes en moda y estilo, pues en cada evento o acto al que acude, ha sorprendido con sus estilismos y, en su más reciente aparición, ha demostrado cómo se deben llevar las botas negras con vestido largo para lucir a la moda.

Recientemente, la reina Letizia se dio cita al homenaje de Carlos Saura, en el Festival de Cine Ópera Prima de Tudela, en donde acudió con un look que bien puede ser el outfit de la temporada y que nos revela unas claves de estilo para lucir botas y vestidos de la manera más chic y glamurosa.

El look con vestido y botas de Letizia Ortiz

Como ya lo adelantábamos al inicio, la esposa de Felipe VI realizó este viernes la visita a Navarra, luciendo un vestido tipo cortana de color gris, manga larga y con escote en V, el cual combinó con unas botas de caña alta negras y con tacón, con las cuáles estilizaba su figura y sus piernas.

Letizia Ortiz lució un vestido largo gris con botas negras Getty Images

Aunque todo su look en conjunto ya llamaba la atención, lo que más puede sorprendernos es la manera tan acertada de incluir unas botas over the knee con vestidos largos, ya que este tipo de outfits son algo arriesgados y pueden dar como resultado un atuendo no tan favorecedor para tu figura, si no lo combinas bien.

Pero en su caso, seguramente la madre de la princesa Leonor sabe que para este Otoño-Invierno, la bota de caña alta sobre la rodilla es una de las tendencias que más predomina en la presente temporada. Mientras que el diseño que llevaba puesto Doña Letizia es de Nina Ricci y ya lo había usado el año pasado durante un viaje a Croacia.

Claves para lucir un vestido largo con botas al estilo Letizia Ortiz

Si quieres aprender a lucir este tipo de looks debes considerar ciertos puntos. El primero de ellos es que los accesorios y joyería te ayudarán a elevar un atuendo de ese tipo. Por ejemplo, concretamente en el outfit de Letizia, ella usó unos pendientes en forma de estrella y su anillo.

Los accesorios son un elemento clave para un look con vestido largo y botas Getty Images

También, en cuanto a la forma y estilo de vestidos, te recomendamos elegir los que sean al cuerpo y con colores neutros, como el gris que llevó la royal española. Esto porque lo que queremos es estilizar la figura y darle un toque elegante. Mientras que en botas, sugerimos usar aquellas que tengan tacón alto, que sean de colores oscuros, como el negro, y puntiagudas.