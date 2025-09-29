De pelo rizado a las hombreras: 5 tendencias de los 80 que estarán de moda el otoño e invierno 2025

La década de los 80 se caracterizó por sus diseños atrevidos, coloridos y extravagantes, que buscaban expresar las emociones con combinaciones arriesgadas, y en muchas ocasiones, outfits sobrecargados de muchos elementos.

Este 2025 se ha visto influenciado por la esencia de los años 80 y retoma algunos de sus elementos más representativos de la década para crear looks atrevidos que no pierden la elegancia y si reflejan mucha personalidad.

Las tendencias de los 80 que están de moda en el otoño-invierno 2025

Estas son algunas de las tendencias más icónicas de la década de los 80 que se reinventan para regresar en el otoño 2025 y lucir atrevida y sofisticada en lo que resta del año.

Hombreras estructuradas

Las chaquetas de corte amplio con hombreras estructuradas vuelven con fuerza, en la década de los 80 era importante mostrar hombros exagerados, pues eran símbolo de poder y estilo.

Algunas de las marcas de moda más importantes como Saint Laurent, Dior o Coach, las han reinterpretado para crear balance entre lo dramático y la elegancia.

Las tendencias de los 80 que están de moda en el otoño-invierno 2025 Mat Hayward/The Hollywood Reporter via Getty Images

Texturas metalizadas

Las texturas metalizadas y los acabados brillantes que podían reflejar la luz, son parte del regreso de las tendencias de los 80, que también se caracterizaban por ese toque brillante y futurista que conquistó las pasarelas.

En 2025, las chaquetas y accesorios con acabado metálico están siendo usados para recrear ese brillo ochentero.

Las tendencias de los 80 que están de moda en el otoño-invierno 2025 Gilbert Flores/Variety via Getty Images

Abrigos oversize

Esta prenda icónica de los 80 se caracterizaba por su silueta exagerada con líneas rectas y hombreras anchas muy usado entre las mujeres ejecutivas de la época para demostrar su autoridad, sin perder su toque femenino.

La mayoría se usaban en largos midi o hasta la pantorrilla, y para este otoño-invierno, serán de nuevo la sensación.

Las tendencias de los 80 que están de moda en el otoño-invierno 2025 Marc Piasecki/GC Images

Estampados llamativos

Uno de los estampados que más ha cautivado a lo largo del 2025, ha sido el polka dot, esas prendas con estampados de lunares que se ha trasladado incluso al nail art, se ha posicionado como uno de los favoritos del otoño para crear looks más femenisnos y sofsticados.

Sin embargo, los lunares no son los únicos que están de regreso, pues una de las innovaciones de los 80, era precisamente la mezcla de texturas y colores vibrantes.

Remeras gráficas

Las camisetas con impresiones grandes, logotipos o gráficos retro, asociadas a un look más desenfadado, pero combinadas con prendas más estructuradas para lograr un contraste, también ha estado presente durante todo el 2025, y no piensan marcharse.

La moda de los 80 era maximalista: más color, más volumen, más accesorios, más personalidad, y es perfecta para reinventarse este 2025.

