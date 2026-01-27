Demi Moore deslumbra en París con el traje sastre leopard print que querrás llevar a la oficina en invierno

Demi Moore ya nos tiene acostumbradas a ser un gran referente en el mundo de la moda, así como en el de la belleza. En esta ocasión, durante su más reciente aparición pública, durante uno de los eventos más importantes en el mundo de la moda y la alta costura, la actriz dio cátedra de cómo llevar el estampado leopard print en un atuendo y hacer que este luzca elegante, refinado y femenino.

Durante la Semana de la Moda de París, la protagonista de “La sustancia” apostó por un conjunto de Schiaparelli que no solo resultó abrigador y el conjunto ideal para llevar a la oficina en invierno, sino que también nos dio la inspiración perfecta para apostar por este estampado que erróneamente creíamos que era “too much”.

El look de Demi Moore que confirma el regreso del leopard print

Fiel a su relación con Schiaparelli, firma de la que la actriz ha sido musa en infinidad de ocasiones, Demi llegó a Paris Fashion Week deslumbrando al mundo con un atuendo digno de la Semana de la Alta Costura.

Con un total look de estampado de leopardo, combinado a la perfección con detalles en negro y plata, Demi dio cátedra de cómo lucir impecable en textiles de este estilo.

Su conjunto se conformó por un traje sastre estructurado, unos zapatos de salón negros, un bolso de piel troquelado y un pequeño sombrero a juego con el estampado.

El traje sastre animal print, tu nuevo must del invierno

El atuendo de Demi confirmó que las texturas maximalistas y el animal print regresarán al mundo de la moda como una de las grandes tendencias, no solo de esta temporada de invierno, sino también del año.

Y es que, gracias a su textura y tejido, el estampado puede ser un gran aliado para mantenernos calentitas ante las bajas temperaturas de esta estación, aunque en el plano de la moda también se convierte en la herramienta perfecta para darle a nuestro look un toque especial que no solo lo saque de su zona de confort, sino que le dé dinamismo.

¿Cómo llevar estampado de leopardo de forma elegante?

Sí, sabemos que a primera instancia este look puede resultar demasiado para algunas personas, pues no estábamos acostumbradas a ver estas propuestas en prendas formales; sin embargo, es posible incluirlas de forma que puedan adaptarse a diversos contextos sin que se corra el riesgo de perder la elegancia.

El secreto para lograrlo es apostar por siluetas clásicas como trajes sastre, abrigos rectos e incluso accesorios como bolsos o un sombrero tipo chistera como el de Demi.

Otro factor que debemos considerar para lograr un look exitoso con este tipo de estampados es jugar con una paleta de tonos neutros; en el caso de Moore, ella apostó por el color negro para complementar y dar cuerpo al atuendo, logrando un equilibrio visual que no solo resultó elegante, sino también refinado.

Demi Moore no solo deslumbró en la Semana de la Moda de París con un look de infarto, sino que también nos regaló una clase de estilismo en la que confirmó que el leopard print puede lucir igual de sofisticado que cualquier otra tela.

Si estabas buscando inspiración para lograr un look creativo y con presencia para llevar a la oficina en invierno, no dejes de recrear la propuesta de traje sastre de Demi.