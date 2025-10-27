Demi Moore impacta con audaz traje verde esmeralda que nos anticipa las tendencias otoñales para mujeres de 60+

Demi Moore apareció este 25 de octubre en el New Yorker Festival en Nueva York poniendo todas las miradas sobre sí misma con un traje completo en verde esmeralda de Saint Laurent de Antony Vaccarello compuesto por un pantalón y chaqueta Saharienne a juego confeccionados en terciopelo y combinados con plataformas negras Nico que alargan la silueta. Este look no solo reafirma su estatus como icono de estilo, sino que también marca una lección poderosa: a los 60 se pueden llevar prendas de forma audaz, coherente y absolutamente sofisticada.

El traje sastre de Demi Moore

El traje de Demi destacó por su estructura refinada, una chaqueta con cinturón, botones al frente y hombros definidos, un pantalón recto y largo que, junto con las botas de plataforma, crea una línea vertical que estiliza la silueta. El terciopelo verde no es un capricho de la ocasión; este material tradicional revive de las colecciones de otoño/invierno como símbolo de lujo calmado y maduro. Demi lo porta sin adornos excesivos, lo que hace que el conjunto sea llamativo pero elegante. Además, al usar un tono vibrante que es el verde esmeralda, manda un mensaje claro: la edad no limita para experimentar con el color.

¿Por qué este look es una lección de estilo para mujeres arriba de los 60?

El verde esmeralda es un color que ilumina el rostro, aporta frescura y evita tonos apagados que pueden restar vitalidad. Por su parte, el traje coordinado, al usarlo con la misma tela y tono tanto en chaqueta como en pantalón, aporta unidad al look, evitando fragmentar la silueta.

El calzado es otro gran acierto para estilizar la figura a los 60+; aunque las plataformas pueden considerarse para muchas como unos zapatos arriesgados, la realidad es que pueden ser el aliado perfecto para estilizar mientras combinas estilo con comodidad.

¿Cómo adaptar el estilo de Demi Moore?

El look de Demi anuncia la presencia de tres grandes tendencias para la moda otoñal: el terciopelo, el conjunto sastre y el color intenso. El verde esmeralda llega como alternativa a los clásicos tonos neutros con los que el “clean look” había dominado la industria, con este uso del tono joya viva, Demi deja claro que la era de una nueva tendencia de colores más vibrantes ha llegado.

Adaptar estas claves a tu guardarropa es sencillo; lo primero que tendrás que hacer es optar por trajes con caída en color joya (esmeralda, zafiro, amatista), en lugar del clásico negro, beige o gris.

Si el terciopelo no es para ti, apuesta por piezas de lana o satén con textura caída.

Apuesta por accesorios minimalistas como bolsos estructurados o zapatos que alarguen las piernas. No olvides recurrir a cortes limpios: chaqueta entallada, cinturón, pantalón recto. Esto definirá tu silueta sin importar tu edad.

Demi Moore demuestra que el traje de terciopelo verde esmeralda es el aliado para redefinir cómo vestirse con elegancia madura. Con este atuendo, nos deja claro que a los 60+ se puede ser audaz, coherente, moderna y refinada, todo al mismo tiempo.