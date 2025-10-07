El estreno de “Frankenstein” se viste de Dior: Mia Goth deslumbra con un vestido negro de la nueva colección

Los estrenos de películas no solo son eventos para estrenar obras del séptimo arte; también nos permiten ver tendencias de belleza e inspirarnos sobre cómo nuestras celebridades favoritas interpretan la moda y las prendas populares del momento. Durante el estreno de “Frankenstein”, la nueva cinta de Guillermo del Toro, Mia Goth llegó al Museo de la Academia de Cine de Los Ángeles vestida con un diseño negro de la más reciente colección de Dior, imponiendo elegancia oscura y sofisticación con actitud. Su elección reafirma que el negro no es simple neutralidad ante un evento de gala, sino una declaración sobre estilo que refleja poder, refinamiento y se adapta a la perfección a la estética gótica de la ocasión y la temporada.

El vestido negro Dior: sobriedad con estructuras audaces

A tan solo unos días de que París fuera testigo de los exclusivos diseños de la colección Primavera/Verano 2026 de Dior, Mia, como buena embajadora de la marca, llegó a la premiere de “Frankenstein” con un look de Jonathan Anderson, sacando por primera vez una pieza de la pasarela fuera del desfile.

El vestido, un modelo de encaje con transparencias, perteneció al look 41 de la pasarela: minivestido negro fluido en corte A con bordados de lentejuela y cuello en forma de moño.

Aunque en diseño originalmente lleva a juego un sombrero, Mia y su stylist Jamie Mizrahi apostaron por sustituirlo por un peinado en media coleta y flequillo abierto con el que la actriz resaltó su porte elegante.

Otra variación que vimos en el estilismo de Mia fue la sustitución de ropa interior nude por oscura, permitiendo que este no fuera un “total naked look”.

El color negro, una tendencia para otoño

Mia Goth ha sabido usar el color negro como su sello de elegancia: adoptando un estilo pulido, moderno, con intensidad, pero sin caer en lo dramático por completo. Esta elección reafirma su posición como musa contemporánea del minimalismo audaz.

Mia Goth en la premiere de “Frankenstein” en Los Angeles. Variety/Variety via Getty Images

Al apostar por esta pieza de Dior, la actriz no solo hizo honor a la maison de la que es parte, sino que señala una de las nuevas tendencias que está tomando mayor fuerza cada día: el negro como sinónimo del estilo “goth”.

Claves para adaptar el look a tu estilo

Combinar el color negro con detalles en satín, organza o transparencias tenues añade interés visual sin romper la atmósfera elegante. Apuesta también por accesorios estratégicos como zapatos refinados o joyería fina; Mia apostó por un arreglo minimalista clásico, pero con un toque vintage, portando únicamente un par de pendientes de diamantes redondos.

Apuesta por prendas con cortes que se adapten a tu silueta, pero agreguen movimiento natural.

Con su vestido negro Dior en el estreno de “Frankenstein”, Mia Goth entregó una lección de estilo minimalista y elegante. Con su elección, reafirmó que el negro es el lienzo para destacar en cualquier evento u ocasión, convirtiéndose en el color atemporal que acompaña prendas que pueden hacerte destacar este otoño.