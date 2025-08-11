Emily Blunt lleva las zapatillas que todas queremos para la oficina en ‘El diablo viste de Prada 2’

Seguro que la fashionista Emily Charlton, no aprueba el look casual y deportivo de Emily Blunt, y es que la actriz se ha dejado ver en el set de ‘El diablo viste a la moda 2’ luciendo unas cómodas zapatillas deportivas estilo suecas que están causando sensación.

Sin duda, Blunt está demostrando que los looks urbanos pueden ser tan fashionistas como los looks sofisticados de su personaje en la famosa película de moda, para ir cómodas a la oficina.

Te podría interesar: Emily Charlton regresa a “The Devil Wears Prada 2” con el traje sastre que todas queremos para la oficina

Las zapatillas deportivas de Emily Blunt en el ‘Diablo viste a la moda 2’

‘El diablo viste a la moda 2’ está causando tanta expectativa, que ya se ha convertido en una de las películas más esperadas del 2026, y mientras los paparazzis nos han dejado varios spoilers de los looks que usarán sus protagonistas en la cinta, también hemos podido ver un poco del estilo personal de las actrices.

La más reciente es Emily Blunt, que con su llegada al set ha causado sensación con un look urbano y cómodo, al lucir las zapatillas deportivas que podrían convertirse en las favoritas del verano.

Y es que no pertenecen a ninguna de las marcas deportivas convencionales, sino a una de origen sueco llamada Axel Arigato, famosa por sus diseños footwear y estilo urbano. La intérprete de Emily, ha elegido el modelo Dice lo en color blanco con detalles dorados y reminiscencias vintage.

Zapatillas deportivas de Emily Blunt en el Diablo viste a la moda 2 Getty Images

Te podría interesar: Meryl Streep, la ‘acosadora’ oficial de Emily Blunt

Sin embargo, Emily no es la única que ha caído bajo el encanto de los diseños minimalistas y urbanos de la marca Alex Arigato, pues otras celebridades como Justin Bieber o Bella Hadid, ya los han usado y puesto en la mira de los fans que buscan emular sus outfits.

Dado que Emily Charlton es mucho más fashionista y adora la altura de sus tacones, es poco probable que use estas zapatillas deportivas de Emily Blunt, pero sin duda, son el must ideal para lucir cómoda y sofistica en la oficina.

