Emma Stone presume el look total white, que conquistará otoño e invierno 2025, en Paris Fashion Week

París se vistió de lujo con la presentación de Louis Vuitton en el Louvre, dentro de la Paris Fashion Week Womenswear Spring/Summer 2026, y entre las invitadas más esperadas apareció Emma Stone. La actriz, ganadora del Oscar, no solo brilló por su presencia, sino también por el look total white que llevó, una propuesta que ya se perfila como la favorita para este otoño e invierno 2025.

Emma Stone deslumbra en el Louvre

El 30 de septiembre de 2025, el icónico museo parisino se convirtió en el escenario perfecto para el desfile de Nicolas Ghesquière. Allí, Emma Stone llegó con un atuendo en blanco absoluto que conquistó a los fotógrafos y asistentes. Su elección no fue casual en blanco, lejos de ser un color exclusivo del verano, se ha convertido en un símbolo de poder y sofisticación en las temporadas frías.

La actriz apostó por un conjunto minimalista pero lleno de carácter que nos anticipa que los vestidos tejidos con chaqueta torera es la mejor idea para lucir perfectas durante las próximas semanas.

Emma Stone en el fashion show de Louis Vuitton durante Paris Fashion Week. Getty Images

El encanto del total white en otoño e invierno

Lo interesante del total white es cómo se reinventa según la ocasión. En Emma, el secreto estuvo en la armonía con accesorios discretos, un bolso negro y tacones del mismo color que no rompieron la estética monocromática. El maquillaje ligero y su melena con ondas suaves completaron un look equilibrado, sofisticado y moderno.

Este estilo demuestra que el blanco es mucho más versátil de lo que pensamos. En otoño e invierno, funciona como un lienzo donde las texturas hacen toda la diferencia y eso es justo lo que vimos en la elección de la actriz.

Inspiración para tu clóset esta temporada

La aparición de Emma Stone en el desfile de Louis Vuitton no solo fue un momento de glamour, también una invitación a atreverse. Si quieres usar esta tendencia, apuesta por piezas clave como un abrigo blanco oversize o un vestido monocromático con esa vibra invernal que nunca falla.

