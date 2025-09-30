Suscríbete
Moda

Emma Stone presume el look total white, que conquistará otoño e invierno 2025, en Paris Fashion Week

Cuando pensábamos que conocíamos lo mejor de los looks de la Semana de la Moda, Stone nos anticipa las tendencias favoritas de las próximas semanas.

September 30, 2025 • 
Karen Luna
Emma Stone corte pixie

Emma Stone presume el look total white que conquistará otoño e invierno 2025, en Paris Fashion Week

Getty Images

París se vistió de lujo con la presentación de Louis Vuitton en el Louvre, dentro de la Paris Fashion Week Womenswear Spring/Summer 2026, y entre las invitadas más esperadas apareció Emma Stone. La actriz, ganadora del Oscar, no solo brilló por su presencia, sino también por el look total white que llevó, una propuesta que ya se perfila como la favorita para este otoño e invierno 2025.

También puedes leer:
princesa leonor nueva york
Realeza
Así fue la divertida salida de la princesa Leonor en Nueva York, antes de su esperado reencuentro con Letizia Ortiz
June 06, 2025
 · 
Andrea Columba
Kate Middleton en la final de tenis de Wimbledon 2024
Realeza
¡Ni Kate Middleton ni la princesa Charlotte! Esta es la royal que ha heredado el estilo de Lady Di
June 05, 2025
 · 
Karen Luna

Emma Stone deslumbra en el Louvre

El 30 de septiembre de 2025, el icónico museo parisino se convirtió en el escenario perfecto para el desfile de Nicolas Ghesquière. Allí, Emma Stone llegó con un atuendo en blanco absoluto que conquistó a los fotógrafos y asistentes. Su elección no fue casual en blanco, lejos de ser un color exclusivo del verano, se ha convertido en un símbolo de poder y sofisticación en las temporadas frías.

La actriz apostó por un conjunto minimalista pero lleno de carácter que nos anticipa que los vestidos tejidos con chaqueta torera es la mejor idea para lucir perfectas durante las próximas semanas.

Louis Vuitton - Front Row - Spring/Summer 2026 Paris Fashion Week

Emma Stone en el fashion show de Louis Vuitton durante Paris Fashion Week.

Getty Images

El encanto del total white en otoño e invierno

Lo interesante del total white es cómo se reinventa según la ocasión. En Emma, el secreto estuvo en la armonía con accesorios discretos, un bolso negro y tacones del mismo color que no rompieron la estética monocromática. El maquillaje ligero y su melena con ondas suaves completaron un look equilibrado, sofisticado y moderno.

Este estilo demuestra que el blanco es mucho más versátil de lo que pensamos. En otoño e invierno, funciona como un lienzo donde las texturas hacen toda la diferencia y eso es justo lo que vimos en la elección de la actriz.

También puedes leer:
Charlotte Casiraghi y Penelope Cruz desfile chanel.jpeg
Moda
Así se lleva la chaqueta de tweed, según Penélope Cruz y Carlota Casiraghi
October 03, 2023
 · 
Beatriz Velasco
claudia schiffer y natalia bryant en el desfile de versace.jpg
Moda
La Semana de la Moda de Milán: del regreso de Claudia Schiffer a las pasarelas al debut de Natalia Bryant
September 26, 2023
 · 
Emma Duarte

Inspiración para tu clóset esta temporada

La aparición de Emma Stone en el desfile de Louis Vuitton no solo fue un momento de glamour, también una invitación a atreverse. Si quieres usar esta tendencia, apuesta por piezas clave como un abrigo blanco oversize o un vestido monocromático con esa vibra invernal que nunca falla.

emma stone paris fashion week Entérate Lo último
Karen Luna
Karen Luna
Soy una escritora apasionada experta en SEO, disfruto hacer yoga, una copa de vino con buena compañía y las películas románticas.
Relacionado
¿Por qué la reina Letizia y el rey Felipe no pueden dormir en la misma habitación cuando viajan?
Realeza
La razón por la que la reina Letizia y el rey Felipe VI no pueden dormir en la misma habitación en sus viajes oficiales
September 30, 2025
 · 
Melisa Velázquez
La reina Matilde junto a la princesa Elisabeth de Bélgica
Realeza
Matilde de Bélgica visita a la princesa Elisabeth en Harvard tras los rumores de noviazgo con Jorge de Liechtenstein
September 30, 2025
 · 
Melisa Velázquez
Ana de Armas se luce con traje monocolor y mocasines en París
Moda
Ana de Armas sorprenden con el traje ideal para combinar con mocasines y llevar a la oficina este otoño
September 30, 2025
Zendaya luce minivestido metalizado en el Paris Fashion Week
Moda
Zendaya lleva el minivestido de invierno favorito durante Paris Fashion Week
September 30, 2025
 · 
Melisa Velázquez