Emrata luce el blazer negro oversized, el básico para verte formal, elegante y a la moda en la oficina

Durante el show H&M&180: The London Issue en el London Fashion Week, Emily Ratajkowski volvió a darnos una lección de estilo captando todas las miradas con un outfit poderoso: un blazer negro oversized que combinó con pantalones negros de pierna ancha, sin blusa debajo, dejando claro que las siluetas relajadas pueden ser igual de elegantes que un traje entallado.

Aunque Emrata lo llevó con un aire sensual al no añadir blusa o top debajo, este look es perfectamente adaptable al día a día en la oficina, agregando un par de ajustes que lo hagan lucir más formal y práctico.

Sí al blazer para la oficina

Este tipo de blazer se ha convertido en un clásico moderno porque logra un balance perfecto: es sofisticado, versátil y favorecedor. Al ser un corte holgado con hombros marcados, ayuda a estilizar la figura y proyectar una imagen segura, algo que muchas queremos y necesitamos al momento de entrar a una reunión o presentación importante.

Además, es una prenda que puede usarse con pantalones, faldas midi o incluso con jeans para un viernes casual. Si eres del team Emrata y lo tuyo es apostar por la sensualidad sofisticada, incluso podrías llevarlo como vestido.

La lección de Emily en Londres

El look de Emily fue un ejemplo claro de cómo el total black sigue siendo ese aliado para eventos importantes. El blazer negro con pantalones de pierna ancha, además de ser un combo perfecto, logra demostrar una silueta imponente y alargada. Para no restar protagonismo a la prenda, Emily apostó por un maquillaje natural, pero con toque de un smokey muy sutil en tonos marrón, por supuesto, con un delineado ancho en sus ojos para resaltar su aspecto sensual y cautivador, tip que deberías copiar si tu intención es proyectar la misma imagen que ella.

Emily Ratajkowski en el H&M&180: The London Issue durante London Fashion Week Lia Toby/Getty Images

Cómo llevarlo a la oficina sin perder la formalidad

Aunque Emrata eligió un estilo arriesgado, adaptar este estilo a la oficina es posible. Solo necesitarás una blusa o camisa satinada; incluso podría funcionar con una camiseta básica debajo para un atuendo más relajado. Los tacones son tu mejor aliado para resaltar esta prenda; apuesta por stilettos o tipo sandalia.

Si quieres darle un toque diferente, apuesta por sustituir el pantalón por faldas largas o lápiz para mayor contraste.

El blazer negro oversized es una prenda que nunca debería faltar en nuestros clósets. Emily Ratajkowski lo dejó muy claro: el saco puede salvarnos cualquier día de oficina que requiera que nos veamos profesionales, elegantes y a la moda.