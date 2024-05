Estos son los pantalones capri noventeros que están en tendencia y debes agregar a tu armario

Como por décadas se ha demostrado, tarde o temprano las tendencias del pasado vuelven, demostrando que probablemente nunca debieron irse, debido a que por su practicidad y glamour, muchas de estas en realidad siempre debieron ser un must desde su surgimiento.

Tal es el caso de los pantalones capri, una prenda que, a pesar de que su origen se remonta a los años 20, continúa siendo contemplada por las nuevas generaciones para el armado de los mejores looks.

Esta prenda, creada por la diseñadora alemana Sonja de Lennart, quien solía pasar el verano en la isla italiana de Capri -de ahí su nombre-, resulta perfecta para el armado de atuendos que mezclan lo moderno con lo vintage, ya que su uso siempre remontará a la imagen de grandes leyendas del espectáculo y la moda noventera, como Lady Di, Grace Kelly e incluso personajes salidos de ficción, como Carrie Bradshaw, interpretado por Sarah Jessica Parker desde 1998.

El origen de los pantalones capri se remonta a los años 20, en una etapa postguerra Pinterest

¿Cómo llevar pantalones capri en 2024?

La manera en la que se llevan los capri en la actualidad no dista demasiado de la forma en la que solían combinarlos las it girls de los 90 ́s, por lo que para tus apuestas siempre puedes contemplar el uso de otras prendas con estética vintage, tales como: americanas, y bodys lisos; o bien, en materia de calzado, es preciso tener en cuenta a las balerinas y mocasines como tus mejores aliados, o al menos eso dictaba la madre de la elegante Carolina de Mónaco.

Además, el capri, al ser la prenda primaveral por excelencia, siempre es preciso combinarla con elementos que resulten frescos e innovadores. Por ejemplo, tomando el ejemplo de Diana de Gales, puedes decidirte por llevar un look combinado con camisas utility sin mangas, elevado con un cinturón grueso y un par de zapatos de gamuza.

Lady Di recurrió en varias ocasiones al uso de capris, imponiendo tendencia en su época Getty images

O bien, tomando en cuenta los ejemplos de las generaciones más recientes que se han apropiado del concepto ni tan largo ni tan corto del capri, puedes optar por copiar el estilo de Gigi Hadid y lucir este tipo de pantalones en denim, combinados con un tank top básico y un par de stilettos elegantes.

Gigi Hadid es una de las ir girls contemporáneas que ha dado ejemplo de cómo llevar correctamente un par de pantalones capri

Las posibilidades para llevar pantalones capri en 2024 y mantener intacta tu intención de lucir noventera son infinitas, lo único que tienes que hacer es siempre tomar en cuenta el carácter versátil de esta prenda vintage y comenzar a probar con toda clase de confecciones, muy al estilo de Sex and the City, donde su protagonista no tuvo miedo de mezclar esta prenda con piezas que fueron desde tops lenceros hasta extravagantes camisas.