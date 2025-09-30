Hailey Bieber nos enseña a usar los shorts con medias durante la Semana de la Moda de París Primavera/Verano 2026

Hay algo mágico en la Semana de la Moda de París que cada esquina se convierte en pasarela y cada aparición de una celebridad se siente como un mini evento. Entre tantos looks que pasaron frente a los flashes, hubo uno que me dejó completamente enganchada; el de Hailey Bieber.

Ella apareció con unos shorts de encaje color mantequilla que, honestamente, jamás imaginé ver fuera de un contexto íntimo. Pero ahí estaba, caminando con una seguridad impresionante.El encaje, tan delicado y femenino, contrastaba con un anorak oversize que le daba ese aire urbano y desenfadado. ¡Y sí, con tacones! Fue la mezcla perfecta entre lo sensual y lo street.

Un look que se siente real

Lo que me encanta de este outfit es que no parecía un disfraz pensado solo para impresionar a la prensa. Era Hailey siendo ella, con esa frescura, naturalidad y estilo que la caracterizan. No llevabacapas innecesarias, simplemente dejó que la prenda hablara por sí sola y funcionó, porque al verla entendí que la moda no tiene por qué seguir reglas fijas.

La lección que nos deja Hailey Bieber

Creo que el mensaje detrás de este look es claro: atreverse a experimentar. Tomar una prenda delicada, como los shorts de encaje, y darle un giro inesperado con piezas más fuertes o masculinas. Ese juego de contrastes es lo que hace que el conjunto sea interesante y que, más allá de la tendencia, se sienta auténtico.

Hailey Bieber en Paris Fashion Week. Getty Images

Hailey y el effortless chic que queremos copiar

París siempre ha celebrado la moda con personalidad, y Hailey encajó a la perfección. Su look no fue solo bonito: fue una declaración de actitud. Y eso es lo que más me inspira. No se trata de tener el outfit más caro ni el más elaborado, sino de llevarlo con confianza.

Ver a Hailey Bieber en París me recordó algo muy simple pero poderoso: cuando te vistes con seguridad, no solo llevas ropa, llevas una historia y la suya, con esos shorts de encaje en medio de la capital de la moda, fue pura inspiración para esta temporada Primavera/Verano 2026.

