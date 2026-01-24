Jennifer Lopez impone tenencia con los pantalones anchos que ya debes tener en tu clóset

Si existe una celebridad que domina el arte de convertir prendas básicas en tendencias e inspiración de estilos icónicos, esa es Jennifer Lopez, y así lo demostró durante su más reciente aparición en Los Ángeles, donde la cantante sacó de su armario un básico que ya está convirtiéndose poco a poco en su sello característico: los pantalones anchos.

Esta no es la primera vez que la vemos lucir esta prenda. Hace unos días, mientras acudía a una reunión en Beverly Hills, JLo apostó por este mismo corte, pero en su versión de mezclilla, dejando claro que el pantalón de piernas anchas es y será un básico que todas debemos tener en 2026 en nuestro clóset para lograr looks de impacto.

¿Por qué debo tener pantalones anchos en mi clóset?

Los pantalones anchos renunciaron a los atuendos formales o de oficina hace un par de años, y es que desde que se incluyeron en estilos más casuales, se han convertido en los grandes favoritos de muchas mujeres alrededor del mundo, especialmente aquellos de tiro alto. Pues no solamente resultan una prenda versátil que puede combinarse con cualquier estilo y atuendo, sino que también son grandes aliados para estilizar la figura y hacernos ver más elegantes sin importar con qué prenda los combinemos; obvio, esto sin mencionar lo cómodos que son.

Así que si aún no cuentas con un par de esta linda y fluida prenda, no dudes en apostar por unos en tu próxima salida de compras, pues son un elemento básico que elevará cualquier look sin esfuerzo.

El look monocromático de Jennifer López

La “diva del Bronx” deslumbró a su paso por Los Ángeles gracias al impecable estilo que lució en una paleta monocromática. Jennifer apostó por jugar con diferentes matices del color gris, empezando por unos pantalones con su tonalidad verdosa, los cuales combinó a la perfección con un suéter holgado gris claro, el cual estilizó dentro de su cintura, creando un contraste perfecto para un look que lucía elegante pero al mismo tiempo relajado.

Por supuesto que también definió su cintura con ayuda de un cinturón, el cual solo sumó al corte de los pantalones para lograr que sus piernas se vieran más largas y su cuerpo más definido.

Los accesorios son el toque de cualquier look

A pesar de que Jennifer se mantuvo en una paleta monocromática para el atuendo principal, no dejó de lado los accesorios, los cuales buscaron crear contraste armónico, pero llamativo dentro del look.

Empezando por el calzado, la cantante apostó por unas plataformas tipo sandalia color nude, las cuales combinaron perfectamente con sus gafas de sol de mica rojiza y su bolso Hermès Kelly, color naranja, dejando claro que este será uno de los tonos que están dominando el año. Para complementar su atuendo, apostó por una cadena color oro y su manicure café.

Jennifer López sabe que no solo es un referente en el mundo de la música, sino que también lo es de la moda y la belleza, y su reciente salida confirma que domina a la perfección el lenguaje de la ropa, apostando por un básico que no solo es una inversión segura en cualquiera de nuestros clósets, sino que también es un gran aliado para lograr looks cómodos y elegantes: los pantalones anchos.