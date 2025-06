Jennifer Lopez tiene el mejor truco de estilo para resaltar la cintura y que le favorece a las mujeres +50

Si alguien sabe sacarle provecho a su belleza, esa es Jennifer Lopez. Y es precisamente gracias a lo bien que conoce su estilo, que frecuentemente se roba las miradas con sus atinados atuendos, justo como hizo al mostrar cuál es uno de sus mayores aliados de moda para elevar su figura como toda una experta.

¿Cómo resaltar la cintura y disimular el vientre con la ropa? El secreto de Jennifer Lopez que debes conocer

A la par de que procura cumplir con todos los compromisos de su apretada agenda profesional, la ‘reina del Bronx’ se tomó un breve descanso en el que optó por la comodidad en sus vestuarios. Sin embargo, esto no implicó que dejara de verse increíble y así lo demostró al apostar por un par de jeans con efecto vientre plano (que además están en tendencia este 2025), y consiguió armar un look que afinó su cintura muy discretamente.

JLo comprobó que los vaqueros de cintura alta y detalles asimétricos son ideales para afinar la cintura Instagram. @jlo

Este outfit se conformó por unos vaqueros de mezclilla con tiro alto, que es por excelencia un corte que favorece al cuerpo, con la diferencia de que el diseño que lució JLo contaba también con un par de cintas asimétricas en la parte superior, estructura creó una ilusión de reloj de arena que le favoreció al resto de su cuerpo y es idóneo para las mujeres +50 que buscan referencias de estilo.

Así puedes combinar los jeans que usó JLo para estilizar tu figura después de los 50

Para el resto de su atuendo, la protagonista de Kiss of the Spider Woman también le confió todo a la comodidad, al mismo tiempo que comprobó que el confort y lo sofisticado no están peleados. Por lo que para combinar estos pantalones que remarcaron su cintura y le dieron ajuste a las piernas, Jennifer Lopez usó un top de manga larga con escote ligeramente drapeado en textura canalé, lo que a su vez aportó volumen al resto del look para equilibrarlo.

Jennifer Lopez comprobó que es posible estar cómoda y seguir viéndose fabulosa Instagram. @jlo

Y como último paso de este tipo de estilos que priorizan la comodidad sin verse desalineados, un aspecto óptimo después de los 50, puede recurrirse a los tenis chunky, que son los preferidos de JLo y resaltan las siluetas.