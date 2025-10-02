Julia Roberts reinventa traje de los 90, con homenaje a Armani, que será el favorito del otoño

Julia Roberts vuelve a marcar tendencia en el mundo de la moda. La estrella de Hollywood fue vista el pasado 1 de octubre en Nueva York, a su salida al programa “The Late Show With Stephen Colbert”, con un traje Armani que rápidamente acaparó las miradas del mundo. El look no solo destacó por su sobriedad y elegancia, sino que además rindió homenaje a uno de los outfits más memorables de su carrera: el que lució en los Golden Globes de 1990, cuando se llevó a casa el premio a “Best Performance by an Actress in a Supporting Role”.

Un look actual que evoca los 90

El traje que Julia lució en Nueva York es una versión renovada de aquel que la convirtió en un referente fashionista a finales de los 90. La actriz apostó nuevamente por un conjunto oversized de sastrería impecable, con líneas rectas, hombros marcados y un corte que alarga la silueta. La elección no es casualidad: en plena temporada de otoño, los trajes de inspiración masculina vuelven a ser protagonistas, reafirmando que esta prenda es mucho más que un básico de oficina.

Julia Roberts después de “The Late Show With Stephen Colbert” el 01 de octubre 2025. Gilbert Carrasquillo/GC Images

En la década de los 90, donde mayormente los vestidos de gala dominaban este tipo de eventos, Julia llegó como bocanada de aire fresco, rompiendo esquemas y demostrando todo el estilo que sigue siendo parte de su personalidad.

El traje, un aliado para 2025

El regreso de Julia Roberts a este estilo confirma lo que ya señalan las pasarelas: el traje sastre será una de las piezas clave del otoño 2025. Su versatilidad lo convierte en el mejor aliado para mujeres de todas las edades, pues se adapta tanto a eventos formales como a looks casuales si se combina con prendas como camisetas blancas o tenis.

Julia Roberts con su Golden Globe durante la 47° entrega de los Golden Globe Awards en enero de 1990. Darlene Hammond/Getty Images

También, el traje es perfecto para proyectar poder, seguridad y sofisticación, tres cualidades que lo han convertido en una prenda icónica a lo largo de los años. Su estructura estiliza la figura, aporta presencia y, al mismo tiempo, permite jugar con accesorios para elevar el atuendo y hacerlo aún más moderno.

Julia Roberts, un ícono atemporal

Lo que hace especial este regreso al traje de los 90 es la capacidad de Julia para reinventarse sin perder su esencia. En los Golden Globes de 1990 adaptó su atuendo a un estilo relajado, pero elegante, con su rizada melena suelta y apostando por un look que, sin perder formalidad, respetaba su esencia sencilla. Hoy, su elección renovada transmite la fuerza y autenticidad de su personalidad, pero adaptado a la estética actual, logrando un look refinado y poderoso.

Con su traje Armani, Julia Roberts confirma que la moda de los 90 sigue más vigente que nunca y que el traje sastre será la prenda estrella de este otoño 2025. Su elección combinó nostalgia, elegancia y modernidad, recordándonos que los clásicos no pasan de moda.