Kim Kardashian rinde homenaje al estilo gótico de Naomi Campbell con un look impactante

Kim Kardashian se encuentra en gira de promoción de All’s Fair, la nueva serie del famoso productor de terror, Ryan Murphy, y durante su paso por la ciudad de Londres, la empresaria rindió homenaje a Naomi Campbell.

La integrante del clan Kardashian canalizó a su diva gótica al lucir uno de los estilismos más dramáticos que ha lucido la modelo en la pasarela, que no ha pasado desapercibido por su extremada elegancia.

Kim Kardashian rinde imagen a Naomi Campbell

La actriz, fundadora de Skims y abogada en ciernes optó por un Dilara Findikoglu a medida, una versión del look 28 de la colección primavera 2026 que lució Naomi Campbell el pasado mes de septiembre.

El vestido negro de piel de cocodrilo presentaba cortes a lo largo del busto y cintura ajustada. Dejando atrás las mangas, Kardashian lució una capa con encaje bordado y una cola que le ceñía los brazos, junto con unas botas negras de charol.

Kim también lució capas de colgantes y cadenas de plata, como se vio en la pasarela, y en cuanto al glamour, recurrió a Dimitris Giannetos para su sofisticado moño engominado, con maquillaje bronceado y largas uñas negras en forma de garra.

Kim Kardashian recrea look de pasarela de Naomi Campbell Gareth Cattermole/Gareth Cattermole/Getty Images

Kim Kardashian recrea otro look de pasarela de Naomi Campbell

El martes 21 de octubre, Kim celebró su cumpleaños número 45, donde también lució un modelo que Naomi ya había estrenado en la pasarela, se trata de un look que se vio por primera vez en la pasarela en 1997.

Naomi Campbell en Francia en 1997 para colección de Givenchy Pool ARNAL/PICOT/Gamma-Rapho via Getty Images

El look 28 de la colección de alta costura primavera-verano 1997 de Givenchy por Alexander McQueen bajo el nombre de “En busca del vellocino de oro”.

Kardashian lució un look con corsé, tacones dorados de tiras y el pelo recogido en un moño. Completó el conjunto con un llamativo rímel y delineador negro, mejillas sonrojadas y un suave labial rosa.

¿De qué trata All’s Fair, la serie de Ryan Murphy que protagoniza Kim Kardashian?

La serie sigue a un equipo de abogadas de divorcio después de que “abandonan una firma dominada por hombres para abrir su propia práctica poderosa”, según una sinopsis .

“Feroces, brillantes y emocionalmente complejas, lidian con rupturas de alto riesgo, secretos escandalosos y alianzas cambiantes, tanto en los tribunales como entre sus propias filas”, continúa la sinopsis. “En un mundo donde el dinero manda y el amor es un campo de batalla, estas mujeres no solo juegan, sino que lo transforman”.

