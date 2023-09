Los inicios de Christy Turlington en el modelaje: así lo cuenta el documental The Super Models

La modelo Christy Turlington contó en la nueva serie documental The Super Models, como fueron los inicios de su carrera en el modelaje y, para sorpresa de muchos, reveló que lo hacía más porque vio ahí la manera de ganar dinero y de ser independiente, aunque muchas veces no le gustara y prefiriera irse con sus amigos.

Esta docuserie de AppleTV+ consta de 4 episodios y relata la historia de las cuatro supermodelos más famosas a finales de los 80 y principios de los 90: Naomi Campbell, Linda Evangelista, Cindy Crawford y Christy Turlington, y de cómo alcanzaron el éxito en las pasarelas, así como los momentos no tan agradables por los que pasaron para abrirse paso en el modelaje.

Durante el primer capítulo, cada una relató cómo fueron sus inicios y fue ahí donde Turlington sorprendió con lo que contó, ya que dijo que muchas veces le hubiera gustado estar más con sus amigos que modelar. Aunque, fue su padre quien la alentaba en esos momentos de vacilación.

Christy Turlington confesó que al inicio, no siempre le parecía ‘genial’ modelar y que lo hacía más por dinero Especial

“A veces aceptaba un trabajo y luego no quería hacerlo porque me surgía un plan mejor o más divertido con mis amigos”, aseguró. “Muchas veces mi padre me llevaba a algún sitio y me decía ‘Ya te has comprometido y lo tienes que hacer’”, reveló.

Pero también Christy comentó que a ella no le parecía muy divertido modelar, salvo por el dinero que se estaba ganando por ello.

“Modelar no era algo genial para nada, excepto que tenía dinero. Me proporcionó mucha independencia desde el principio”, recalcó.

Por otro lado, también recordó cómo fue descubierta por un fotógrafo cuando tenía solo 14 años. “Estaba en el establo después de la escuela y había un fotógrafo allí. Se acercó a mi madre y le preguntó si habíamos pensado en que fuera modelo. Mi madre dijo que no pero le entró la curiosidad”.

Christy Turlington fue descubierta por un fotógrafo a los 14 años Especial

Entonces, fue cuando su madre llevó tanto a ella como a su hermana con un representante, pero solo Christy fue aceptada.

Por último, también contó que en uno de los castings que realizaba, su estilista le comentó que fuera a ver al fotógrafo Arthur Elgort, y que fue ahí donde cambió todo, pues él le dijo al representante de Turlington que quería que ella trabajara con él.

Luego, tras su primera sesión con el fotógrafo, Christy Turlington fue a Londres, en donde conoció a Naomi Campbell, y de ahí se convertirían en grandes amigas.