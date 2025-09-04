Suscríbete
Moda

¿Los jeans de cadera están de regreso? Los pantalones de mezclilla que definen la cintura y son elegantes

Un par de jeans puede salvarte en una cita, evento formal o una salida inesperada y aquí te contamos cuáles son nuestros favoritos.

September 03, 2025 • 
Karen Luna
Street Style At Copenhagen Fashion Week SS26 - Day 3

Getty Images

La moda siempre encuentra la forma de sorprendernos y este 2025 no es la excepción. Cuando pensábamos que los jeans de tiro alto eran los reyes indiscutibles de nuestro clóset, llega un rumor (y cada vez más confirmado) que está dividiendo opiniones, hablamos de que los jeans de cadera están de regreso. Sí, esos pantalones que marcaron la estética de los 2000 vuelven renovados, mucho más favorecedores y, lo mejor, con un aire elegante que redefine cómo los llevamos hoy.

¿Qué tienen de especial los jeans de cadera?

Seguro recuerdas esos modelos ultra bajos que Britney Spears, Christina Aguilera o Paris Hilton llevaban en la alfombra roja hace más de 20 años. La buena noticia es que la versión 2025 no busca repetir al pie de la letra aquellas siluetas arriesgadas, sino darle un giro más sofisticado.

Ahora hablamos de jeans de cadera que enmarcan la cintura, con cortes rectos, acabados limpios y un fit más estilizado. El objetivo no es mostrar demasiada piel, sino resaltar la zona de la cintura baja y equilibrar la figura. En pocas palabras, son la mezcla perfecta entre nostalgia y elegancia.

Los jeans de denim que estarán de moda este 2025

  • Jeans American Eagle

La nueva colección de Domelipa por American Eagle es el equilibrio perfecto entre la comodidad y el estilo sexy. Así que si quieres apostar por esta tendencia vintage, los Stovepipe Jean Stretch serán tus mejores aliados, no solo porque marcan la cintura, sino porque no presionan el vientre bajo. ¡Te sorprenderá lo definida que se verá tu silueta!

Captura de pantalla 2025-09-03 a la(s) 7.41.09 p.m..png

Cortesía

  • Pantalones Levi’s

La firma nos sorprende con el 501 Curve, una versión renovada del clásico que todas conocemos, pero pensada para abrazar las curvas naturales del cuerpo latino. Lo interesante es que este diseño no sacrifica ni estilo ni silueta, al contrario, lo resalta lo mejor de cada forma. Y ojo, es importante aclarar que “curvy” no significa plus size, sino un fit inteligente que responde a distintos tipos de cuerpos.

Captura de pantalla 2025-09-03 a la(s) 10.01.10 p.m..png

Pantalones Levi’s

Cortesía

Así que ya lo sabes, este otoño-invierno 2025, los pantalones de mezclilla que definen la cintura y aportan elegancia están listos para convertirse en tu nueva obsesión fashionista.

jeans skinny jeans pantalones acampanados
Karen Luna
Karen Luna
Soy una escritora apasionada experta en SEO, disfruto hacer yoga, una copa de vino con buena compañía y las películas románticas.
