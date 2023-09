Los polémicos momentos de Victoria Federica luego del Milan Fashion Week: su escote y su huida de la prensa

Victoria Federica de Marichalar y de Borbón dio una vez más de que hablar luego de que asistió al Milan Fashion Week, pues protagonizó algunos polémicos momentos y que dieron bastante de qué hablar, como su huida de la prensa y uno de sus recientes looks con un profundo escote, que generó todo un debate.

El atrevido escote de Victoria Federica

Después de que la hija de la Infanta Elena estuviera presente en la Semana de la Moda de París y de la MBFW Madrid, tocó el turno de poner rumbo a la Semana de la Moda en Milán. Ya estando ahí, en una fiesta organizada por una de sus marcas favoritas, Off White, la sobrina del Rey Felipe VI vistió con un sexy look que dejó a todos boquiabiertos.

Victoria Federica sorprendió con este atrevido escote Especial

El outfit en cuestión se trataba de un atrevido vestido negro con escote infinito, firmado por la misma marca. El diseño de esta pieza está confeccionado en satín negro y consiste en una minifalda ceñida, mientras que la parte de la blusa parece imitar el estilo de una chamarra cazadora boomber.

Aunque, lo que más destacó de este atuendo fue el gran escote que casi llega al ombligo, mostrando así su pecho como nunca antes. Sin embargo, esto hizo especular a algunos y que comenzaran a sospechar que tal vez, la hija de Jaime de Marichalar se pudiera haber sometido a alguna operación estética para modificar su busto.

Sin embargo, lejos de las críticas y rumores, Victoria Federica portó este look con plena seguridad y confianza, demostrando así que es toda una ‘it girl’ de la realeza española.

El desaire y la huida de Victoria de Marichalar a los medios

En su regreso a Madrid, Victoria de Marichalar huyó de los medios cuando se encontraba en el aeropuerto

De regreso a Madrid para seguir con sus demás compromisos profesionales, Victoria de Marichalar protagonizó un momento muy polémico cuando se encontraba en el aeropuerto, pues ahí varios medios se intentaron acercar a ella para que hablara sobre su experiencia en la Semana de la Moda en Milán. Pero en lugar de ello, la joven royal decidió salir huyendo de las cámaras.

Con la cabeza agachada y una capucha que la cubría, Victoria Federica emprendió la escapada y salió corriendo para que no la pudieran captar en ningún momento.

Aunque este momento fue calificado por la prensa como la peor versión de la emergente influencer, en una ocasión mencionó a Tamara Gorro que no le gusta ser abordada por los reporteros ya que estos solamente le preguntan por la Familia Real y no siempre desea hablar de ellos.

“Siempre me preguntan por mi abuelo, por mi madre, por mi hermano... Y yo no quiero hablar de ellos, no quiero hablar de mi abuelo ni del resto de mi familia”, explicó.