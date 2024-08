¿Qué dice tu ropa sobre ti? Descubre cómo comunicarte con lo que vistes

Personalidad, forma de vestir, carácter o je ne sais quoi, hay una línea directa que vincula quiénes somos con la ropa que vistes. Y no solo se trata de como te ven te tratan, esto es aún más profundo, pues como te ves, te tratas. De ahí la importancia de poner énfasis en que el cuidado personal es, precisamente, asunto de cada quién.

“En el libro El método PORTE, imagen física en 5 sencillos pasos quería cumplir con tres cosas: darle seriedad y enfoque académico al tema de la imagen física (sin perder la mira comercial de dar consejos prácticos); mantener pluralidad, rompiendo barreras de edad, género u orientación sexual, y ofrecer una experiencia de capacitación y asesoría personalizada”, explica Álvaro Gordoa.

Método PORTE

Para hacerlo aún más didáctico, Álvaro Gordoa formuló un acrónimo que condensa su experiencia en la materia:



P significa psicología de la ropa.

O es de organización del clóset.

R implica el reconocimiento de cara, cuerpo y color.

T incluye trucos ópticos.

E habla de estilo, entendido como expresión de la individualidad.

Los cambios históricos se reflejan en nuestra ropa, y con nuestra vestimenta nos relacionamos con el mundo y con los demás. Álvaro Gordoa, especialista en imagen pública

Más allá de las frases estampadas, la vestimenta es una forma poderosa de expresión y comunicación. Getty Images

Lo que dice tu ropa

El lenguaje de la moda no es universal, lo que sí lo es, es la necesidad de expresarnos y usar las prendas con un valor simbólico.

¿Cómo funciona el método PORTE?

El libro lo escribí durante un periodo donde pudimos apreciar el poder de la psicología de la ropa, al entender cómo el vestuario afecta el comportamiento humano. Durante el aislamiento, hubo personas que decían: para qué me bañó, maquillo o perfumo, si nadie me va a ver, ¡y bajó su productividad! Y es que la ropa te pone en un estado anímico que te predispone. Así que vamos a usar la ropa como un catalizador de emociones y actitudes para ti y para los demás.

¿Hay un elemento del guardarropa infravalorado?

El calzado es un gran punto focal. El ojo humano está acostumbrado a hacer barridos de abajo para arriba y viceversa. Y no solo eso, en el contacto visual disimulado, normalmente, vemos al piso y en lo que ponemos atención es en lo que la gente calza. Hay un estudio que dice que lo primero que una mujer ve en un hombre, son sus zapatos. Inconscientemente, ellos hablan de su estilo, personalidad, gustos y cuidados.

A través de tu ropa puedes proyectar la imagen que deseas Getty Images

¿Cómo reformular los mensajes de nuestro outfit?

Fácil, cuando estés frente a un espejo no te preguntes: ‘¿cómo me veo?’. Cuestiónate, qué mensajes estoy enviando, entendiendo que es un juego de causas y efectos, y sacrificando algunos caprichos personales con el fin de dejar claro el mensaje que debes manejar. Así que, aunque ames las uñas largas, afiladas y con brillos, si eres proctóloga, simplemente, no las uses.

Tu ropa es mucho más que una simple cubierta: es una extensión de tu identidad y una forma de comunicarte con el mundo. Al elegir conscientemente lo que te pones, puedes crear una imagen coherente y auténtica que te represente. Recuerda, la moda es un juego, pero también es una herramienta poderosa.