Qué tipo de calzado combinar con pantalones de cuero para lucir a la moda en esta temporada

Los pantalones de cuero se han convertido en una de las principales tendencias para esta temporada invernal. Sin embargo, también es cierto que este tipo de prendas no todas las mujeres se atreven a usarlo, ya que muchas no saben cómo combinarlo, mientras que otras temen no verse bien con ello.

Por eso es que hoy te diremos qué tipo de calzado combina mejor con esta pieza que, a todas luces, pretende ser una de las máximas estrellas del Otoño-Invierno. Toma nota para que aprendas a lucirla a la perfección.



Con tenis blancos

Los tenis blancos se han convertido en uno de los must en los outfits con leggings o pantalón de cuero Pinterest

Aunque no lo creas, en estos casos los tenis de color blanco son el complemento ideal para un look con pantalón de cuero negro o leggins negros con efecto piel, pues en conjunto, ambas piezas le aportan un estilo moderno y súper chic. Eso sí, procura que sean tenis completamente blancos o que tengan muy pocos detalles de otro color. También te recomendamos los que son tipo concha.



Con botas de combate

Los leggins de cuero con botas de combate son una de las principales tendencias en esta temporada invernal Pinterest

También otro estilo de zapatos que le queda bastante bien al pantalón de este tipo son las botas de combate, las cuales además tienen varias ventajas para esta época del año. Una de ellas es que resultan ser bastante cómodas, y por si fuera poco, le dan ese toque casual a tu look, ideal para noches de fiesta informal. Aunque no lo es todo, puesto que también te ayudan a conservar el calor.

Con zapatos pumps bicolor

Los zapatos pumps bicolor ayudan a darle un toque elegante a los pantalones de cuero Getty Images

Ahora que si quieres lograr un look más formal con pantalones o leggins de cuero, te recomendamos añadirle zapatos pumps bicolor, puesto que te ayudarán a conseguir un atuendo mucho más elegante. Puedes elegir unos pumps en tono nude con negro, por ejemplo, y combinarlo con un suéter beige.



Con botas blancas

Las botas blancas van muy bien con outfits de pantalón de cuero Pinterest

Ahora que si quieres otra opción igual de elegante que la anterior, puedes combinar el cuero negro, ya sea en leggings o en pantalón, con unas botas blancas de tacón. Pueden ser desde unos botines puntiaguados hasta botas de caña alta, por debajo o sobre la rodilla.

Así que ahora que ya conoces estos consejos, anímate a lucir a la moda esta Navidad y Año Nuevo usando este tipo de outfits, pues contrario a lo que pudieras pensar, quedan muy bien para las mujeres de todas las edades, ya que ayuda a rejuvenecer el estilo. La clave está en sentirse cómoda y segura de sí misma.