Sí a las medias estampadas: 5 formas de lucirlas de forma elegante en San Valentín como Dakota Johnson

La Semana de la Moda de París sigue dando de qué hablar y no solo por la exquisitez de sus propuestas en los diversos desfiles que ha presentado, sino también por los looks icónicos de las celebridades que se han dado cita en la capital de la moda y una de ellas es Dakota Johnson.

La actriz arribó al show Haute Couture de Valentino para la temporada Primavera/Verano 2026 con un look que impactó a todos. En un giro inesperado a su esencia minimalista, Dakota apostó en esta ocasión por un atuendo llamativo en el que las medias estampadas se convirtieron en las protagonistas, así como en la principal inspiración para un look romántico, sensual y elegante para San Valentín.

El look de Dakota Johnson en Paris Fashion Week

El atuendo de la actriz no pasó desapercibido, y es que para el desfile apostó por una blusa con cuello de moño y estampado leopard print, una tendencia maximalista que está tomando mucha fuerza (ya lo veíamos en días anteriores con Demi Moore), un saco café con transparencias y estampado dorado que decoraba a la perfección los puños con plumas a juego, un short micro con textura de encaje (otra gran tendencia del año), y las protagonistas del evento: las medias estampadas.

Si bien, esta prenda de nailon ha acompañado a la moda por décadas, este 2026 regresan para convertirse en grandes aliadas de estilo, apostando por texturas florales similares al encaje.

La actriz arribó al show Haute Couture de Valentino para la temporada Primavera/Verano 2026 con un look que impactó a todos. Vittorio Zunino Celotto/Getty Images for Valentino

5 formas de lucir medias de forma elegante en San Valentín

Por supuesto que las medias han sido asociadas por años a estilos formales pero también sensuales, y es por esta razón que se han convertido en grandes aliadas para apostar por looks románticos así como femeninos. Estas son algunas propuestas para apoistar por ellas en un atuendo elegante.

Combínalas con texturas suaves

Apuesta por combinarlas con estampados suaves y texturas fluidas como vestidos de encaje, faldas midi o vestidos con vuelo. El contraste entre ambas texturas logrará crear un equilibrio visual favorecedor en tu atuendo.

Balancea el look con piezas estructuradas

Dakota logró crear este balance en su atuendo para Valentino apostando por la combinación de piezas como el mircroshort con su chaqueta suelta logrando capturar su escencia boho pero dentro de la categoría del maximalismo.

Si no buscas algo tan arriesgado como Dakota apuesta por blazers oversize o abrigos largos.

Juega con motivos florales

Las medias estampadas suelen acompañarse de motivos florales, aprovecha dicha textura para apostar por prendas que contrasten con ellos. Combínalos con tonalidades neutras y textiles lisos para que el protagonismo de tu look radique únicamente en las medias.

Complementa con accesorios

Los accesorios siempre serán los grandes aliados de un atuendo distinguido, apuesta por incluir piezas metálicas, bolsos tipo clutch, zapatos con tacón o pendientes maximalistas. El oro y el plateado serán la sensación de esta temporada y la mejor compañía para un look sensual.

Apuesta por un calzado clásico

A pesar de que Dakota apostó por sus Valentino con estoperoles, una forma de lograr un equilibrio, así como elegancia en un look con medias, es recurrir al uso de calzado clásico como unos stilettos en colores neutros. Puedes jugar con las texturas, desde el charol, la piel o la gamuza, pero apuesta siempre por calzado en tonos monocromáticos.

¿Por qué las medias con figuras dominan el 2026?

Desde los motivos florales, los geométricos e incluso los de efecto bordado, se han convertido en grandes aliados de las medias de nailon.

Y es que esta prenda ya es considerada un accesorio para aportar textura y un toque artístico así como creativo a cualquier atuendo. Muchas mujeres están apostando por ellas en el día a día logrando looks sofisticados, elegantes y sumamente femeninos.

Existen incluso propuestas más arriesgadas de aquellas que apuestan por medias de colores vibrantes, una tendencia que debes animarte a probar.

El look con medias estampadas que Dakota Johnson llevó al desfile de Valentino, no solo conquistó la Semana de la Moda de París, también logró posicionarse como la inspiración perfecta que más de una necesitábamos para lograr un atuendo femenino, elegante y con un toque de sensualidad este San Valentín.

