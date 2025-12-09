Suscríbete
Moda

The North Face y SKIMS presentan su colaboración más esperada para el invierno 2025

Si quieres verte perfecta esta Navidad, la nueva colección de SKIMS y The North Face te robará el corazón.

Diciembre 09, 2025 • 
Karen Luna
Hero with Logo Group.jpg

Cortesía

Cuando dos gigantes del estilo y la tecnología textil se unen, sabes que algo importante está por llegar. The North Face x SKIMS regresa con una segunda colaboración que eleva por completo nuestra idea de lo que la ropa de invierno puede entallar y funcional para moverse contigo incluso en los climas más extremos.

Tecnología avanzada con una estética moderna

Fabricada con textiles de rendimiento avanzado, esta colección apuesta por una mezcla impecable entre ingeniería de precisión y diseño intuitivo. Encontrarás siluetas nuevas, junto a otras que ya se han vuelto icónicas para ambas marcas, en prendas exteriores, bases térmicas contorneadas y separates versátiles que se adaptan a cualquier plan invernal.

Cada pieza está pensada para acompañar el movimiento natural del cuerpo, ofreciendo comodidad real y desempeño impecable, incluso cuando la temperatura baja de verdad. Kim Kardashian, cofundadora y Chief Creative Officer de SKIMS, lo resumió perfecto:

“Quisimos seguir ampliando los límites de cómo se puede ver y sentir la ropa de invierno.”

Además, esta temporada llega con una sorpresa especial con piezas para niños, una extensión que nace del profundo vínculo de Kim con la familia.

fw25-projectk-paid-social-launch-05-post.jpg

The North Face x SKIMS regresa con una segunda colaboración.

Cortesía

Las capas monocromáticas, tan características de SKIMS, se fusionan con el ADN de rendimiento de The North Face, creando una narrativa visual que se siente poderosa, limpia y moderna. David Whetstone, Director de Diseño de Global Collaborations and Energy en The North Face, explicó que esta segunda temporada fortalece la visión conjunta de integrar innovación técnica de clase mundial, excelencia en diseño y una perspectiva muy clara sobre el ajuste.

TNF_FW25_Project_K_Secondary_Solo_SHOT_07_0028_FINAL.jpg

Las capas monocromáticas, tan características de SKIMS, se fusionan con el ADN de rendimiento de The North Face.

Cortesía

Presentada en una paleta invernal elevada —Bone, Kyanite, Gunmetal, Phoenix y Onyx—, esta colección está hecha para rendir. Las prendas contornean, se mueven y funcionan como si estuvieran hechas a la medida, sin renunciar a ese look minimalista y pulido que ya es sello de SKIMS.

Lo mejor es que esta colección The North Face x SKIMS ya está disponible en México en The North Face Flagship Masaryk, El Palacio de Hierro Polanco (primer piso, departamento de mujer) y en línea en TheNorthFace.com.mx.

marca SKIMS look navideño
Karen Luna
Karen Luna
Soy una escritora apasionada experta en SEO, disfruto hacer yoga, una copa de vino con buena compañía y las películas románticas.
