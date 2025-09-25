¡Tomados de la mano! Eiza González y Grigor Dimitrov conquistan Milán como la fashion couple del momento

Eiza González y Grigor Dimitrov confirmaron que son la pareja del momento al aparecer juntos en Milán durante la Semana de la Moda. Tomados de la mano y con looks perfectamente coordinados, la actriz mexicana y el tenista búlgaro arribaron al fashion show de Prada, este 25 de septiembre, robándose todas las miradas y consolidándose como una de las duplas más estilosas del evento.

Looks coordinados y llenos de estilo

Para su aparición en la capital de la moda, Eiza apostó por un conjunto casual que no pasó desapercibido: una chaqueta deportiva blanca con detalles en azul, una falda de gamuza marrón, tacones kitten en color negro y gafas de armazón XL, una combinación que mezcló comodidad y vanguardia.

Por su parte, Grigor Dimitrov optó por un aire relajado pero elegante con pantalones rectos, camisa azul a juego con los detalles de la chamarra de su novia y una bomber jacket de piel en color café, además de gafas oscuras que reforzaron su imagen galante y moderna.

Eiza Gonzales y Grigor Dimitrov en el Womenswear Spring/Summer 2026 de la Fashion Week de Milán. Arnold Jerocki/Getty Images

La pareja más inesperada del Fashion Week

Si bien Eiza y Grigor ya habían sido captados juntos hace dos días paseando por las calles de Milán en una actitud muy romántica y linda, su llegada al evento solo confirmó que su relación va tan en serio que ya hicieron matching clothes en uno de los eventos más importantes del mundo de la moda.

Su historia de amor comenzó en mayo de 2025, cuando fueron vistos juntos en Madrid durante el torneo Madrid Open. Poco después, Eiza confirmó el romance en el Festival de Cannes con un romántico mensaje en Instagram por el cumpleaños de Grigor, y de quien aseguró en ese texto estar muy enamorada.

Desde ese momento hasta la fecha, la pareja ha mantenido una conexión de la que hemos sido testigos en redes sociales, formando una pareja estable con todas las green flags que nos hacen admirarlos cada día que pasan juntos.

Eiza González, reina del estilo global

Con esta aparición, Eiza refuerza su posición como una de las estrellas latinas más influyentes en la moda internacional. Sus looks siempre generan conversación y ahora, junto a Dimitrov, suma un nuevo capítulo a su historial del glamour. Ya sea que se presente en una alfombra roja en Hollywood, en un evento o en las pasarelas de moda más exclusivas, Eiza siempre marca tendencia en cada paso, llenándonos de orgullo mexicano.

La llegada de Eiza González y Grigor Dimitrov a la Semana de la Moda de Milán no solo vino a confirmar la bella relación que este par de tortolitos ha cimentado, sino que también reafirmó su posición como la fashion couple del momento: matching outfits y una química que traspasa las cámaras.