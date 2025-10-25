Vera Wang predice cómo será el vestido de novia de Taylor Swift, ¿será una de sus icónicas piezas?

La emoción por el próximo enlace matrimonial entre Taylor Swift y Travis Kelce tiene a más de uno contagiado de felicidad. Y es que, aunque aún no hay fecha para el evento, fans de la pareja apuestan por saber cómo será el romántico momento en el que Tay llegue al altar. Sin embargo, la fiebre por saber también ha alcanzado a otras celebridades como Vera Wang.

Sin duda alguna, cuando pensamos en la boda de Taylor Swift, uno de los detalles que más esperamos conocer es el que será su vestido de novia, y la legendaria diseñadora arrojó algunas pistas sobre su experiencia como diseñadora nupcial.

En una reciente gala, Wang confesó que su intuición le dice que la cantante de “Wildest Dreams” no llevará un solo vestido y que este sería el estilo que Taylor seguramente elegiría.

¿Qué dijo Vera Wang sobre el vestido de Taylor Swift?

Durante la 19.ª Gala Anual de DKMS celebrada el pasado 14 de octubre, Vera Wang fue cuestionada sobre su opinión como experta y diseñadora sobre su opinión respecto al futuro vestido de novia de Taylor. Wang comentó con una sonrisa cómplice que para ella “no habrá solo uno [vestido]” en la boda de Taylor Swift.

Vera Wang durante The DKMS 19th Annual Gala 2025 en Nueva York. Gilbert Flores/Variety via Getty Images

Wang, de 76 años, recordó que lleva años vistiendo a las estrellas para llegar al altar y que su apreciación del estilo de Tay, así como su trayectoria, le hacen pensar que la cantante tiene debilidad por los encajes y estilos dramáticos, así que, probablemente, su vestido contará con esta textura.

¿Cómo será el vestido de Taylor?

La predicción de Vera tal vez tenga mucho que ver con la forma en la que Taylor ha desarrollado su estilo propio. En el pasado, la artista ha sabido combinar lo clásico con lo arriesgado; basta con revisar los atuendos de su última gira mundial, donde vimos tejidos fluidos, texturas, colores y muchos vestidos. Aunque aún no hay información sobre posibles modelos o diseños, algunos apuestan por ver a la cantante en un vestido princesa.

Sobre la boda tampoco se han revelado muchos detalles; durante una entrevista como parte de la promoción de su nuevo álbum “The Life of a Showgirl”, Taylor confirmó que no pretende tener un número pequeño de invitados, así que seguramente estaremos ante un evento muy grande.

La boda de Taylor y Travis

La relación entre Taylor y Travis, que comenzó en 2023, ha sido una de las historias de amor más comentadas del momento. La pareja confirmó su compromiso en agosto de 2025 y desde entonces fans y medios de comunicación han estado al pendiente de cada detalle o información nueva que pudiera salir sobre el evento. Ahora que la legendaria Vera Wang ha lanzado sus predicciones sobre el vestido que llevará Taylor, todo parece indicar que esta será la boda del siglo.

Y a nosotras solo nos queda una última pregunta en la mente: ¿Taylor Swift usará un vestido de novia de Vera Wang? Solo el futuro nos dará la respuesta.