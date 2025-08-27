Zoë Kravitz impacta con elegante vestido negro Saint Laurent de los 90 que estará de moda este año 2025

Durante las última semanas, la hija del rockero Lenny Kravitz, ha estado en los titulares de los tabloides, y no sólo por el estreno de su nueva película ‘Bala perdida’, también por sus escapadas románticas con Harry Styles o sus guiños cómplices con su co-estrella, Austin Butler.

Sin embargo, Zoë Kravitz también está causando furor con sus elecciones de moda, como el vestido negro de Saint Laurent que fue sensación en la década de los 90.

Zoë Kravitz impacta con elegante vestido negro Saint Laurent de los 90

Tras varias semanas de lucir vestidos lenceros combinados con bailarinas y conjuntos sartoriales, Zoë causó impacto con un vestido diseñado por Anthony Vaccarello para Saint Laurent, un diseño completamente original de la firma que fue presentado en 1990.

El vestido es famoso por su confección en tela de seda negra que juega con proporciones y cortes estratégicos con un crop top de manga larga y escote corazón que combina a juego con una falda larga asimétrica.

El detalle más llamativo de este vestido, es sin duda el escote de la cintura que crea una bella armonía con el del pecho, y que además recuerda al estilismo que impuso Cher en la década de los 90.

Zoë Kravitz impacta con elegante vestido negro Saint Laurent John Nacion/Variety via Getty Images

¿Cuándo fue lanzado el vestido Saint Laurent de Zoë Kravitz?

Como ya mencionamos, el vestido fue lanzado en el año de 1990, formó parte de la colección de primavera-verano de Saint Laurent que se presentó en París, y que ha regresado con fuerza para mantenerse vigente por mucho tiempo más.

El modelo fue presentado por la modelo Yasmeen Ghauri, y durante una entrevista explicó cómo la hizo sentir este vestido en la pasarela: “Fue en ese momento cuando me di cuenta por primera vez del poder de la moda como arte y forma de expresión”.

