Suscríbete
Realeza

5 datos curiosos sobre Leonor de Borbón, la futura reina de España

La heredera al trono de España ha crecido bajo el escrutinio público, sin embargo, hay detalles de su vida que siguen sorprendiendo a muchos.

August 09, 2025 • 
Lily Carmona
princesa Leonor

Estos datos curiosos sobre Leonor de Borbón revelan una faceta más cercana para aquellos que aún no están tan familiarizados con ella.

Getty Images

La princesa Leonor se ha convertido en una de las figuras más destacadas e importantes de la realeza europea. Con tan solo 19 años, la hija mayor del rey Felipe VI y Letizia ha demostrado ser una chica madura, responsable, con un gran carisma y un fuerte estilo del deber.

A pesar de que es conocida por sus apariciones oficiales y gracias a que cada día su educación para ser la futura reina se hace más evidente, generando un vínculo más cercano con el pueblo, hay aspectos de su vida que muchos aún desconocen. Estos datos curiosos sobre Leonor de Borbón revelan una faceta más cercana para aquellos que aún no están tan familiarizados con ella.

Leonor de Borbón y los títulos reales que posee

Leonor de Todos los Santos de Borbón y Ortiz es el nombre completo de la primogénita del rey Felipe VI y la reina Letizia de España, ex periodista de la cadena española TVE. Nació un 31 de octubre de 2025 en Madrid, siendo nieta del rey Juan Carlos I y la reina Sofía, princesa de Grecia y Dinamarca.
Al nacer poseía el título de Infanta de España, sin embargo, al ser la primogénita heredera al trono, su título oficial pasó a ser Leonor, Princesa de Asturias, Gerona y Viena.

Los deberes reales de Leonor incluyen viajes oficiales

Al cumplir la mayoría de edad, 18 años, Leonor juró lealtad ante la Constitución española, con este acto se comprometió a gobernar en caso de que su padre esté ausente. Debido a su papel como heredera, en al futuro asumirá el deber de representar al reino de España en eventos oficiales o actividades marcadas de forma oficial en la agenda real.

La princesa Leonor

La princesa Leonor pasará a ser Leonor I cuando ascienda al trono de España.

IG: @casareal.es

Su residencia y el lugar en donde estudia no son los mismos

La residencia oficial de la princesa es el Palacio de La Zarzuela, el cual se ubica a las afueras de Madrid; esta construcción de estilo barroco tiene origen en 1627 por órdenes del rey Felipe IV y que estuvo a cargo del arquitecto Juan Gómez de Mora.
En este lugar, Leonor vive en compañía de sus padres y su hermana menor, la infanta Sofía.

La educación de la princesa se localizó en el colegio privado Atlantic College de Gales en el Reino Unido, donde se graduó con diploma de Bachillerato Internacional,

Actualmente, la princesa se encuentra cursando su formación militar en la Academia General Militar de Zaragoza, donde tiene el título de cadete, esta formación será vital para que desempeñe de forma correcta su papel como reina y líder de las fuerzas armada de España.

Su periodo de reinado aún es desconocido

De acuerdo con lo establecido por la Constitución de España, la princesa Leonor relevará a su padre hasta que Felipe VI abdique al trono o fallezca.
Cuando esto suceda, ella será la primera reina de España 150 años después desde que la última monarca, la reina Isabel II relevara a su padre Fernando VII en 1833.

Su nombre como reina tiene una conexión con Isabel II

Cuando Leonor ascienda al trono, será la segunda reina en la historia de España. Recordemos que la primera gobernante de todo el territorio español fue Isabel II, y a pesar de que ha habido otras reinas, ninguna ha logrado serlo del territorio de España unificada, esto le dará a Leonor un nombre que la une a la única reina antes de ella, por lo que su nombre pasará a ser Leonor I de España.

La princesa Leonor de Borbón ha sabido combinar de forma exquisita tradición y modernidad, llevándose el cariño y simpatía de muchos demostrando que será una gran monarca. Su camino hacia el trono apenas está despegando, sin embargo, ya está dando pasos que están dejando huella.

No olvides leer:
princesa-leonor-victoria-luisa-de-prusia_1.jpg
Cocina
El increíble parecido de la princesa Leonor con su tatarabuela Victoria Luisa de Prusia
June 05, 2022
 · 
melissav
a-quien-se-parece-la-princesa-leonor_1.jpg
Cocina
Así lucían Felipe y Letizia a la edad de Leonor
May 23, 2022
 · 
melissav

princesa Leonor familia real familia real española
Lily Carmona
Relacionado
Uñas con flores cromadas el secreto para unas manos elegantes y de porcelana.png
Belleza
Uñas con flores cromadas: el secreto para unas manos elegantes y de porcelana
August 09, 2025
 · 
Lily Carmona
Edith Head inspiró a Edna Moda de Los Increíbles
Moda
Edith Head: la legendaria diseñadora de Hollywood que inspiró a Edna Moda de ‘Los Increíbles’
August 09, 2025
 · 
Melisa Velázquez
Corte bob castaño de Sarah Jessica Parker
Belleza
Sarah Jessica Parker y su corte bob de los 90 que nadie conocía
August 09, 2025
 · 
Melisa Velázquez
Cortes de pelo antiedad
Belleza
5 cortes de pelo antiedad más favorecedores que el Pixie
August 09, 2025
 · 
Melisa Velázquez