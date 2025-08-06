5 ejercicios para pierna que te harán lucir unas piernas tonificadas como las de la reina Letizia

Desde hace varios años, la reina Letizia no solo ha sabido destacar por su icónico estilo con el que hace presencia de forma impecable y sobria en actos oficiales. También su figura atlética ha sido parte esencial de su personalidad, pues es evidente que para la reina española el bienestar y la actividad física son factores vitales en su día a día.

Sus piernas tonificadas se han convertido en la inspiración de muchas mujeres que deseamos mantenernos en forma mientras lucimos elegantes e impecables como ella.

La clave para lograrlo está en la constancia, la alimentación y la incorporación de rutinas que nos permitan mantenernos en forma.

A pesar de que la reina Letizia no ha hecho pública su rutina de entrenamiento, es conocido por todos que es una apasionada del deporte, pues se le ha visto practicando yoga, hacer caminatas, spinning y seguramente rutinas de fuerza. Estos ejercicios buscan lograr el efecto unas piernas firmes como las suyas y además de ser fáciles puedes hacerlos en tu casa, si no puedes salir al gimnasio.

Squats

Las sentadillas permiten que nuestros glúteos trabajen así como los muslos y las pantorrillas, dependiendo de la inclinación deseada al bajar es como activaremos los músculos de una zona en específico. Este ejercicio es ese básico que nunca va a fallar, pues permite crear volumen y fortaleza en los músculos.

Lunges

Son perfectos para trabajar en nuestro equilibrio, fuerza y coordinación. Con este ejercicio, que consiste en desplazarte hacia adelante, nuestras piernas y glúteos se verán fortalecidos, además de que, con constancia, lograremos que se vean estilizados y firmes. Recuerda que puedes hacer los desplazamientos hacia adelante o hacia atrás, todo dependerá del nivel de resistencia que tengas.

La reina Letizia se ha caracterizado por ser un ícono de la moda, hoy se convierte en la inspiración para un cuerpo tonificado. Carlos Alvarez/Getty Images

Elevaciones de talón

Este ejercicio será tu aliado si tu meta es definir y tonificar tus pantorrillas. Colócate de pie y eleva los talones quedando sobre las puntas de tus pies. Este movimiento, además de fortalecer tus músculos, también ayudará a mejorar tu postura. Realiza 3 series de 15 repeticiones cada una.

Puentes

A pesar de que este ejercicio se enfoca en trabajar los glúteos, permite activar músculos isquiotibiales y los muslos. Acuéstate boca arriba flexionando las rodillas a 90 grados, eleva tu cadera hasta que tu cuerpo forme una línea recta y mantén durante unos segundos, baja con cuidado y repite.

Kickbacks

Más conocidas como patadas, este ejercicio requerirá que te pongas en cuatro puntos, eleva una pierna hacia atrás manteniéndola flexionada y apretando los glúteos, baja y repite con el otro lado. Con este ejercicio vas a reafirmar los glúteos y la parte posterior del muslo, además si cuentas con una liga de resistencia verás mejores resultados.

Lo recomendable es realizar esta rutina 3 veces por semana mientras se combina con otras disciplinas como el cardio, también será vital contar con una buena alimentación.

Si hay algo más que debemos aprender de la reina Letizia, además de su buen gusto en la moda, es su constancia y dedicación para cuidar de la salud. Sí, las piernas tonificadas lucen bellísimas, pero más allá de la parte física y estética, contar con piernas fuertes nos asegurará muchos años de salud.