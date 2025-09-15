¿A qué huele la reina Camila? Este es el perfume elegante, floral y poco conocido de la royal

Si los aromas pudieran hablar, el de la reina Camila contaría una historia de sofisticación discreta y silenciosa. A pesar de que en el mundo de la moda, el estilo de la esposa de Carlos III no suele apostar por la tendencia, pues ha hecho de lo formal y clásico su estilo, sí hay un campo en el rubro de la belleza donde la reina inspira. Detrás de cada aparición pública, Camila apuesta por un detalle invisible pero altamente poderoso: su perfume.

¿El perfume favorito de la reina?

Aunque es muy probable que Camila suela apostar por una infinidad de aromas y no se tenga información oficial sobre qué marca o arma es su favorito, es una realidad que uno de los perfumes que la reina consorte suele usar pertenece a la firma Jo Malone.

De acuerdo con algunas beauty magazines inglesas, este aroma, pese a pertenecer a una marca conocida y exclusiva, muy pocas personas lo conocíamos. Camila no es la única royal que tiene preferencia por los aromas de esta casa, pues Kate Middleton también la usa; incluso Meghan Markle ha apostado por el uso de productos de la firma británica.

¿A qué huele el perfume de Camila?

Esta fragancia fue lanzada en 2019 en colaboración con la perfumista francesa Mathilde Bijaoui y es un aroma que la misma marca ha descrito como “danza de colores por los prados de Inglaterra”.

Rosas, violetas y amapolas son algunos de sus ingredientes. Como notas de salida, Poppy & Barley de Jo Malone tiene higo, violeta y grosellas negras; sus notas corazón incluyen notas atalcadas, trigo y amapola, mientras que como notas de fondo, esta fragancia cuenta con cebada (malta), almizcle blanco y salvado.

Un perfume que no abruma, sino que acompaña con discreción, el aroma ideal para mujeres que prefieren apostar por la elegancia silenciosa.

Un aroma muy ad hoc a Camila

Que Camila apueste por esta fragancia no es casualidad, pues este perfume refleja varios rasgos de la personalidad de la royal y su figura como reina consorte: es discreto pero con carácter, elegante sin ser ostentoso, y profundamente británico (esto gracias al olor de la amapola, flor representativa de Reino Unido).

Además, al no ser uno de los perfumes más populares de la firma, la elección de la reina demuestra su preferencia por lo íntimo y personal, alejado de lo obvio y de lo que “le gusta a todo mundo”.

La reina Camila ha encontrado en este perfume poco conocido su sello aromático, el cual, lejos de ser una fragancia de elección común, es discreto como la imagen que la royal ha construido.