Abdicación del Gran Duque Enrique: ¿Quiénes fueron los invitados a la proclamación de Guillermo?

El 3 de octubre de 2025 quedará marcado en la historia de Luxemburgo como el día en que el Gran Duque Enrique abdicó tras 25 años reinando, dejando el trono a su hijo Guillermo. Este fue un momento emotivo y simbólico que no solo cerró un capítulo personal en el exsoberano y la corona, sino que convocó a varias figuras clave del ámbito político al acto de proclamación. Pero, ¿quiénes asistieron a esta ceremonia real? Estas fueron las figuras que acompañaron al ducado en este momento histórico.

Invitados reales

La proclamación de Guillermo como Gran Duque atrajo la atención no solo nacional, sino internacional. Entre los presentes destacaron miembros de casas reales vecinas, como las de Holanda y Bélgica, que han compartido históricamente vínculos estrechos con Luxemburgo. Entre ellas pudimos ver a Felipe y Matilde de Bélgica, quienes fueron acompañados por sus hijas mayores, resaltando la presencia de la futura heredera, Elisabeth; mientras que por parte de Holanda, Máxima y Guillermo, acompañados de su heredera Amalia.

A nivel político, los presidentes de Francia y Alemania llegaron al evento. Por parte de la nación parisina, Emmanuel Macron, en compañía de su esposa, la primera dama Brigitte Macron, mientras que Frank-Walter Steinmeier respaldó la presencia de Alemania.

Además, líderes europeos como la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, estuvieron para representar la unión y respaldo institucional europeo.

Evento protocolario

Dentro del propio Luxemburgo, la ceremonia tuvo lugar con un despliegue protocolario: el Gran Duque Enrique firmó el Acta de Abdicación en el Palacio Gran Ducal ante el presidente de la Cámara de Diputados y el primer ministro, como marca la ley constitucional luxemburguesa.

Luego de esto, Guillermo juró en la Cámara de Diputados como el nuevo Gran Duque, para que posteriormente la nueva familia ducal saliera al balcón del Palacio para saludar al pueblo y el público.

Lo que hay detrás de los invitados

La participación de tantos líderes europeos y miembros de casas reales no fue una casualidad: la ceremonia fue una forma de mostrar continuidad, estabilidad política y reconocimiento internacional al nuevo duque.

Para Luxemburgo, un estado pequeño, pero estratégico, contar con este respaldo mediático y diplomático es sumamente vital

La proclamación de Guillermo como Gran Duque no fue solo un relevo familiar, sino una ceremonia de alto calibre diplomático y real. En este escenario, Luxemburgo reafirma su papel como una nación respetada en Europa y alrededor del mundo.