Amores de Isabel II: ¿quiénes fueron los hombres que conquistaron su corazón y por qué eligió a Felipe de Edimburgo?

La reina Isabel II ha sido una de las mujeres más conservadoras en la historia de la realeza, siempre siguiendo el protocolo al pie de la letra, pero más allá de la reina, fue una mujer que también tuvo ilusiones y amores imposibles.

De acuerdo con varios historiadores, además de su gran amor por su esposo Felipe, el duque de Edimburgo, durante su juventud, Isabel pudo haber sentido atracción por otros hombres, ¿cuál es la historia detrás de estos romances?

Los amores de la reina Isabel II

La reina Isabel II tenía tan solo 21 años cuando se casó con el gran amor de su vida, el príncipe Felipe, también conocido como el duque de Edimburgo; sin embargo, antes de conocerlo, hubo otro hombre que conquistó su corazón, y llegaría a convertirse en su amor imposible.

Hugh FitzRoy

Antes de que Isabel se enamorara de Felipe, sintió una profunda atracción por otro joven, un aristócrata inglés llamado Hugh FitzRoy, conocido más tarde como el conde de Euston.

La evidencia quedó registrada en los diarios de Alathea Fitzalan Howard, bisnieta del duque de Norfolk, y quien fuera amiga de la reina Isabel y su hermana Margarita, durante la Segunda Guerra Mundial.

Tras la muerte de Alathea en 2001, su sobrina política publicó los diarios en el libro “Diario de Windsor: una infancia con las princesas”, donde se revelan los extractos que hablan sobre este romance de la monarca británica en su juventud.

Isabel II el día de su coronación Bettman/Getty Images

El 23 de octubre de 1941, Alathea escribió en su diario cómo Isabel y ella misma, estaban enamoradas de High FitzRoy:

“Las princesas han hablado mucho de los nuevos oficiales y deploran la partida de Hugh”.

En abril de ese mismo año, el oficial fue invitado a tomar el té con las princesas:

“Son excesivamente amables con él que uno puede preguntarse si tienen una idea detrás. Estoy segura de que él prefiere a Lilibet antes que a mí”, refiriéndose al nombre de la reina, antes de llegar al trono.

Sin embargo, este amor fue fugaz, pues el interés de la reina por el conde de Euston, llegó a su fin cuando conoció al príncipe Felipe de Grecia y Dinamarca.

Henry George Reginald Molyneux Herbert, Lord Porchester

Mejor conocido como Porchey y más tarde como conde de Carnarvon, fue un amigo de la infancia de la reina Isabel y su hermana Margarita, ya que su familia tenía relaciones cercanas con la monarquía.

Sin embargo, su relación se volvió polémica cuando comenzaron a surgir rumores de romance con Porchey cuando la reina ya estaba casada con el príncipe Felipe, la serie de netflix, The Crown, incluso sugiere que el duque de Edimburgo sentía celos de su relación.

A finales de la década de 1960, Porchey ayudó a la reina a renovar su estrategia de reproducción de sus caballos, y en 1970, lo nombró gerente de carreras.

Reina Isabel II y Lord Porchester Roger Jackson/Getty Images

Robert Lacey le dijo a la revista People en 2016 que Porchey era simplemente “un hombre sensible y tranquilo que compartía su pasión por los caballos” y “estaba en la misma sintonía” que la Reina.

Porchey se casó en 1956 con Jean Margaret Wallop, tuvieron tres hijos e incluso la reina Isabel fue la madrina de su primogénito, dejando claro que su relación era de amistad.

