El apodo que los hijos de William y Kate usan para Camila

¿Cómo es la relación de los hijos de Kate y William con la duquesa de Cornualles?, ¿le dicen abuela? Te decimos cuál es el gracioso apodo de George y Charlotte para Camilla de Cornualles, la madrastra de su padre.

Apodo de George y Charlotte para Camilla

Aunque se ha dicho que la relación de Harry y William con la esposa de su padre, el príncipe Carlos, ha mejorado con el paso del tiempo, muchos no dejan de preguntarse como es la relación de los hijos de Kate y William con la duquesa de Cornualles.

La esposa del príncipe Carlos y próxima reina consorte de Inglaterra, reveló durante una entrevista que los hijos de Kate y William no la llaman abuela; sin embargo, también compartió el curioso y gracioso apodo que los niños han elegido para referirse a ella.

El príncipe George y la princesa Cahrlotte llaman de forma cariñosa a Camilla con el apodo de GaGa, pero ni las misma duquesa sabe cuál es la razón de este apodo.

“Mis nietos me llaman ‘GaGa’, no sé si es porque creen que lo soy. Es gracioso pero muy dulce”, reveló Camilla al Daily Mail.

No se sabe por qué los hijos de Wlliam no le dicen a Camilla “abuela”, pero en el documental ‘Diana, our mother: Her live and legacy’, el príncipe reveló que siempre le ha dicho a sus hijo que tienen dos abuelas: Carole Middleton y Diana de Gales, y que deben usar otro nombre para la segunda esposa del príncipe Carlos.

¿Cómo es la relación de los hijos de Kate y William con Camilla?

De acuerdo con la biografía “The Duchess: Camilla Parker Bowles and Love affair that rocked the Crown”, la duquesa de Cornualles es muy cariñosa con sus nietos.

Se dice que también organiza una reunión anual para sus nietos y los nietos de otros familiares y amigos. Estas fiestas para los niños se realizan en el jardín Clarence House, donde además de jugar, pueden disfrutar sandwiches, pasteles y gelatinas.

