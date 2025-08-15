Ni velas ni pastel: este es el misterioso hábito de la princesa Ana en cada cumpleaños

Estamos en vísperas de celebrar el cumpleaños número 75 de la princesa Ana y todo parece indicar que la royal está lista para festejarlo, pero no en grande. No todos los cumpleaños se celebran con pasteles, excesos o grandes fiestas y Ana lo tiene muy claro, es por ello que decidió compartir con sus seres queridos una peculiar petición con la esperanza de pasar un día en tranquilidad y únicamente rodeada por sus personas más cercanas.

Un cumpleaños fuera de lo común

En el capítulo más reciente del podcast Royals with Roya and Kate, la periodista y experta en la realeza Roya Nikkhah compartió con sus seguidores el curioso protocolo que la princesa Ana suele seguir en los días de celebración de su cumpleaños.

Roya afirmó que la hija de Isabel II, no suele acostumbrar a celebrar su cumpleaños año con año, en palabras de la experta, Ana tiene una política de “no lujos” a la que pide se sumen sus seres queridos. Y te estarás preguntando, “¿esto qué significa?”, pues resulta que la princesa Ana solamente celebra los cumpleaños que marcan un hito importante en su vida: “La política de Ana es: ‘haré cosas para mi cumpleaños que tengan un cero, pero no haré cosas para mi cumpleaños que tengan un cinco”, menciono Roya.

¿La princesa Ana no celebrará su cumpleaños?

De acuerdo con lo que dicta esta preferencia, la cual indica que solo los aniversarios redondos, es decir 20, 30, 40, 50… son los que ameritan festejo, este año la princesa Ana no estaría celebrando debido a que este es su cumpleaños 75. En su podcast, Roya informó que una fuente cercana había mencionado que las pocas celebraciones que estaban pensadas para este día habían sido canceladas por la misma Ana.

Según informes del Daily Mail, la última celebración en grande que la princesa canceló fue en 2020 debido a la pandemia y la cual tenía previsto ser una gran fiesta orquestada por la reina Isabel. Sin embargo, debido a las circunstancias, Ana festejó sus 70 años en compañía de su esposo cerca de Escocia en una velada en barco, mientras que disfrutó de un discreto desayuno en compañía de su madre, sin ningún otro miembro real. Este sería el último cumpleaños que terminó en “0" que la princesa pasaría a lado de su madre, pues la reina fallecería dos años después.

A pesar de que aún no hay información oficial por parte del Palacio de Buckingham, más allá del metraje y el post de cumpleaños que compartieron, es muy probable que la princesa Ana no realice ningún evento este año y espere hasta 2030 para celebrar sus 80 años. Aunque la misma periodista compartió que alguien cercano a la royal dijera que Ana planea reducir deberes y apariciones públicas para este momento, al igual que lo hizo su padre, sus seguidores y el pueblo británico seguramente estarán esperando felices para festejar con ella dentro de 5 años.