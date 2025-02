Así es como Kate Middleton y el príncipe William conviven con los padres del colegio de sus hijos

Kate Middleton y el príncipe William no solo son figuras destacadas de la realeza británica, sino también padres comprometidos que se esfuerzan por brindar a sus hijos una infancia lo más normal posible y lo han demostrado de esta manera.

Según el UK Mirror, los príncipes de Gales son conocidos por encargarse personalmente de las tareas cotidianas que conlleva tener una familia, incluyendo llevar y recoger a sus hijos del colegio . quienes asisten a la escuela Lambrook en Berkshire, donde sus padres son presencias habituales. La comunidad escolar ya está acostumbrada a ver a Kate Middleton y el príncipe William participar en eventos escolares y actividades extraescolares, manteniendo siempre una actitud cercana y accesible con el resto de los padres.

Ingrid Seward, redactora jefe de la revista Majesty, comentó que “Kate Middleton y el príncipe William son muy conscientes del costo que representa para los contribuyentes la seguridad que necesitan”. Por ello, buscan mantener una rutina que minimice complicaciones logísticas y de seguridad. “Tener tres escuelas diferentes en distintas partes del país sería muy complicado”, añadió Seward.

Así conviven Kate Middleton y el príncipe William con los otros padres de familia

La presencia de Kate Middleton y el príncipe William en el colegio de los príncipes George, Louis y Charlotte

A pesar de su fama, los príncipes de Gales hacen un esfuerzo por no alterar la rutina de los demás padres. El experto real Richard Palmer asegura que el príncipe William y Kate Middleton “están deseosos de no hacerles la vida difícil” a sus compañeros en Lambrook. Aunque a veces permiten que les pidan fotos, son conscientes de que su presencia puede generar cierta atención no deseada.

La seguridad es discreta pero constante, para proteger a los pequeños de la familia real. Sin embargo, esto no ha evitado que en algunas ocasiones aparezcan fotografías no autorizadas de los niños en internet, un tema que la pareja real maneja con cautela y firmeza.

Kate Middleton y el príncipe William demuestran que, incluso bajo el escrutinio público, es posible mantener una vida familiar equilibrada y centrada en el bienestar de sus hijos.