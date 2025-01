Así es cómo la princesa Sofía podría convertirse la nueva salvadora de la monarquía de Suecia

A punto de dar la bienvenida a su cuarto hijo, la princesa Sofía de Suecia celebra un momento de auge en su popularidad dentro de la Familia Real. Con su carisma, compromiso social y una historia personal que desafió todas las expectativas, Sofía ha logrado consolidarse como una de las figuras más queridas de la monarquía escandinava, razón por la cual muchos la ven como una pieza clave para asegurar su futuro.

Cuando su relación con el príncipe Carlos Felipe de Suecia se hizo pública en 2009, Sofía Hellqvist, una exmodelo y participante de un reality show, enfrentó duras críticas por su pasado. Pues recordemos que en sus inicios en el modelaje realizó una atrevida sesión fotográfica en topless sosteniendo una serpiente. Unos antecedentes que desataron una tormenta de opiniones negativas en Suecia, ya que es un país que valora la imagen discreta de su realeza.

La princesa Sofía era modelo y tuvo un polémico pasado antes de casarse con Carlos Felipe de Suecia Erika Gerdemark

Pero lejos de ceder a las críticas, Sofía se mantuvo firme, demostrando que era mucho más que su pasado. Algo que reflexionó durante una entrevista de 2021: “Recibí una enorme tormenta de odio... Fue duro, pero no me arrepiento de nada. Todas estas experiencias me han convertido en la persona que soy”, apuntó.

El príncipe Carlos Felipe y Sofía anunciaron su compromiso en 2014, desafiando las normas y obteniendo el respaldo del rey Carlos XVI Gustavo, quien también enfrentó prejuicios al casarse con la reina Silvia, una plebeya. Un año después, Sofía se unió oficialmente a la Familia Real tras una emotiva boda en la Capilla Real de Estocolmo.

La princesa Sofía, el futuro de la monarquía sueca

Desde entonces, la princesa ha transformado su imagen, dedicándose a causas sociales que han elevado su perfil público. Junto a su esposo, fundó una organización que promueve la seguridad en Internet para jóvenes y fomenta la comprensión de la dislexia, una condición que el príncipe también padece.

Con el tiempo, la princesa Sofía se ha convertido en una de las royals más popualres y queridas de la monarquía sueca Getty Images

Además, Sofía ha sabido equilibrar su rol institucional con una imagen cercana. Durante la pandemia de COVID-19, completó un curso médico básico para trabajar como voluntaria en un hospital, ganándose el respeto del público. En tanto que su reciente aparición en la portada en una famosa revista, posando en su pueblo natal de Älvdalen y en el Palacio Real, muestra a una princesa orgullosa de sus raíces y comprometida con su papel de princesa consorte.

Por ello es que, ante un panorama donde las monarquías vecinas enfrentan escándalos, Sofía de Suecia simboliza estabilidad y modernidad para la corona. Mientras que su historia de resiliencia, autenticidad y compromiso con causas relevantes la posicionan como una aliada clave para preservar la realeza sueca en pleno siglo XXI