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Realeza

Así es el internado de más de 1 millón de pesos al año que visitaron William y Kate Middleton para el príncipe George

El príncipe George podría estar a punto de seguir un camino muy distinto al de generaciones anteriores de la realeza británica. Todo después de que William y Kate fueran captados visitando uno de los colegios privados más exclusivos de Inglaterra.

Mayo 08, 2026 • 
Karen Luna
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Así es el internado de más de 1 millón de pesos al año que visitaron William y Kate Middleton para el príncipe George

Getty Images

La educación del príncipe George vuelve a estar en boca de todos. Y es que recientemente el príncipe William y Kate Middleton fueron vistos visitando uno de los internados más exclusivos del Reino Unido mientras deciden cuál será el próximo paso académico de su hijo mayor.

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Se trata de Oundle School, un prestigioso boarding school ubicado en Northamptonshire que cuesta alrededor de £59,000 al año —más de 1.3 millones de pesos mexicanos— y que ahora figura entre las opciones más fuertes para el futuro del heredero real.

La noticia causó muchísimo revuelo en Reino Unido porque George actualmente estudia en Lambrook School y terminará esa etapa educativa este verano. Desde hace meses existen rumores sobre si seguirá la tradición familiar y asistirá a Eton College, como hizo William, o si tomará un camino distinto impulsado por Kate Middleton.

Así es Oundle School, el exclusivo internado que visitaron William y Kate

Fundado en 1556, Oundle School es considerado uno de los colegios privados más prestigiosos de Inglaterra. El campus mezcla edificios históricos con instalaciones modernas y ofrece una experiencia educativa súper completa que va mucho más allá de lo académico.

Entre sus actividades extracurriculares destacan clases de música, teatro, deportes, programación, apicultura y hasta orquestas de jazz. Sí, literalmente tienen club de abejas. Además, es un colegio mixto desde 1990, algo que podría resultar atractivo para William y Kate pensando también en el futuro educativo de Charlotte y Louis.

Príncipe George

El príncipe George podría estar a punto de seguir un camino muy distinto al de generaciones anteriores de la realeza británica. Todo después de que William y Kate fueran captados visitando uno de los colegios privados más exclusivos de Inglaterra.

Getty Images

Otro detalle que llamó muchísimo la atención es su lista de exalumnos famosos. El cantante de Iron Maiden, Bruce Dickinson, estudió ahí en los años 70, al igual que el científico Richard Dawkins y varias figuras reconocidas del deporte británico.

La gran decisión escolar del príncipe George

Aunque Kensington Palace no ha confirmado nada oficialmente, los medios británicos aseguran que William y Kate están explorando varias opciones antes de tomar una decisión definitiva. Entre ellas también siguen apareciendo Eton College y Marlborough College, el antiguo colegio de Kate Middleton.

La decisión no es menor. George es el segundo en la línea de sucesión al trono y su educación siempre ha sido vista como parte importante de la modernización de la monarquía británica.

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Muchos expertos reales creen que Kate Middleton estaría apostando por un ambiente menos rígido y más moderno que el de generaciones anteriores. Honestamente, viendo todo lo que ofrece Oundle School, no cuesta trabajo entender por qué este internado se está convirtiendo en uno de los favoritos para el futuro del príncipe George.

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Karen Luna
Karen Luna
Soy una escritora apasionada experta en SEO, disfruto hacer yoga, una copa de vino con buena compañía y las películas románticas.
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