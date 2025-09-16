Suscríbete
Así fue como Harry confirmó que sigue el conflicto con Kate Middleton y William

A pesar del acercamiento con el rey Carlos III, el príncipe Harry confirma que el distanciamiento con su hermano, el príncipe William y su esposa, Kate Middleton, persisten.

September 16, 2025 • 
Melisa Velázquez
Las diferencias entre el príncipe Harry y el príncipe William y Kate Middleton persisten

Getty Images

Fue en el 2020 cuando el príncipe Harry rompió con sus la monarquía británica, creando fuertes tensiones con la familia, y aunque el duque de Sussex ha logrado un acercamiento con su padre, el rey Carlos III, durante su último viaje al Reino Unido, los problemas con su hermano, el príncipe William y Kate Middleton persisten.

Harry no tuvo la oportunidad de ver a su hermano y a su cuñada porque sus agendas de trabajo no lo permitieron; sin embargo, se dice que los príncipes de Gales no tienen la intención de mantener diálogos de paz con el duque de Sussex.

Te podría interesar: ¿Harry llevará a Archie y Lilibet con el rey Carlos III? La noticia que podría sorprender a la corona

El príncipe Harry confirma que sigue el conflicto con Kate Middleton y el príncipe William

De acuerdo con una publicación del medio Us Weekly, las diferencias entre William y Harry persisten.

Sigue habiendo tensión con William y Kate. Están profundamente dolidos por las revelaciones públicas, las confesiones en las memorias, las entrevistas y las críticas a sus roles, las cuales perciben como rupturas de confianza que requieren de un tiempo significativo para sanar, por eso aún no han superado esa etapa”, aseguró una fuente al medio.

Las diferencias entre el príncipe Harry y el príncipe William y Kate Middleton persisten

Getty Images

¿Kate Middleton y el príncipe William se niegan a la reconciliación con el príncipe Harry?

Se dice que el príncipe William no ha respondido a los intentos de su hermano Harry por una reunión para la reconciliación, motivo por el que el duque de Sussex, no ha querido hacer más movimientos como lo hizo con su padre.

Tampoco ha habido comunicación directa entre ayudantes como la que hubo con Carlos”, continuó la fuente. “William y Kate no han iniciado ni respondido ante los intentos de acercamiento de Harry. Necesitan más tiempo”.

Algunos aseguran, que fueron los comentarios de Harry sobre Kate en su libro ‘Spare’, los causantes de que William se sienta tan dolido con su hermano.

Hay distancia emocional entre los tres”, dijo una fuente sobre la dinámica entre Harry, William y Kate. “Quedan resentimientos por conflictos pasados, incluyendo los comentarios de Harry sobre Kate en su libro. Eso dejó a William a la defensiva y necesitando más tiempo para procesarlo antes de un cara a cara con Harry”.

Príncipe Harry kate middleton Príncipe William
Melisa Velázquez
