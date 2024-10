Así fue la extraña broma que Mike Tindall hizo sobre el príncipe Harry y que lo metió en problemas

Mike Tindall se encuentra bajo la polémica luego de que saliera a la luz la inesperada broma que hizo sobre el príncipe Harry. Una noticia que se ha convertido en tema de conversación durante los últimos días, tanto en círculos internos de la realeza como entre sus seguidores.

Recordemos que antes de que el duque de Sussex se alejara de la corona británica, en 202, mantenía una cercana amistad con el exjugador de rugby. Sin embargo, parece ser que en los últimos años esta gran relación de amigos se ha ido enfriando.

¿Cuál fue la broma que hizo Mike Tindall sobre el duque de Sussex?

Fue en el nuevo libro The Good, the Bad and the Rugby — Unleashed, de James Haskell y Alex Payne, en donde se ha descrito este extraño momento en el que el esposo de Zara Tindall bromeó sobre el pelirrojo royal y cómo ello le llegó a causar varios problemas.

Años atrás, Mike Tindall mantenía una relación muy cercana con el príncipe Harry Getty Images

"(Mike Tindall) “contó en un programa en vivo una historia sobre él e Iain Balshaw fingiendo golpear al Príncipe Harry en una fiesta y bromeó diciendo que la realeza quería informarlo de verdad“, según lo que dijo Heskell en esta obra escrita.

También, James Haskell señaló que los problemas para Mike vinieron cuando el periodista británico Omid Scobie, autor del polémico libro Endgame, empezó a defender a los duques de Sussex ya que ello provocó que el exjugador de rugby fuera atacada en redes sociales por “bots”.

“Todo estaba tranquilo mediáticamente hasta que ese tipo extraño, Omid Scobie, empezó a defender a Harry y Meghan, y un montón de trolls se fueron en contra de Tins (Tindall), especialmente porque quería reemplazar a un Harry joven e inofensivo“, indicó.

Mike Tindall se volvió mucho más cercano al príncipe William desde que Harry dejó a la Familia Real Británica GETTY IMAGES

“Para nadie es un secreto que gran parte de los fans estadounidenses de la realeza están locos“, añadió James Haskell antes de revelar; “Siendo honestos a Tins, no le importan un carajo esas cosas, pero a veces le molestan mucho” y finalizó el tema escribiendo; “Dije que hubieron problemas, pero fue un pequeño alboroto, nada del otro mundo“.

Además, Haskell indicó que si bien no es un secreto que “gran parte de los fans estadounidenses de la realeza están locos“, al yerno de la princesa Ana “a veces le molesta mucho” este tipo de cosas, pese a que procura no darles importancia. “Dije que hubieron problemas, pero fue un pequeño alboroto, nada del otro mundo“, recalcó.

Por otro lado este episodio evidencia el delicado equilibrio que mantiene la familia respecto a las acciones y el nuevo estilo de vida de Harry y que este tipo de temas siguen siendo un terreno delicado para la Casa Real Británica.