Así luce hoy la antigua casa de la princesa Diana: un hotel abandonado cerca dl rey Carlos III

La historia detrás de la infancia de la princesa Diana siempre ha despertado curiosidad, pero pocos imaginaban que el lugar donde creció hoy estaría completamente abandonado. Se trata de Park House, una residencia ubicada dentro de Sandringham Estate, a tan solo unos 500 metros de la propiedad del rey Carlos III.

De hogar familiar a hotel… y ahora al abandono

Park House no es cualquier propiedad, fue el lugar donde Diana nació en 1961 y donde vivió durante sus primeros años, antes de mudarse con su familia a Althorp a los 14 años. Décadas después, la residencia tuvo una segunda vida muy distinta.

En 1987, la reina Isabel II la cedió a una organización benéfica que la transformó en un hotel especializado en recibir a personas con discapacidad, convirtiéndose en un espacio inclusivo y muy valorado por sus visitantes. Sin embargo, todo cambió en 2020, ya que la pandemia obligó al cierre del hotel, desde entonces, el inmueble permanece vacío, sin muebles, ni actividad.

Park House no es cualquier propiedad, fue el lugar donde Diana nació en 1961 y donde vivió durante sus primeros año Getty Images

Así luce hoy: deterioro y nostalgia

Las imágenes más recientes muestran una realidad muy distinta a su pasado. El edificio presenta signos visibles de abandono con pintura desgastada, jardines descuidados, estructuras dañadas y ventanas deterioradas. Incluso, algunas áreas como cobertizos o zonas exteriores muestran daños más severos, reflejando el paso del tiempo sin mantenimiento.

Lo que más llama la atención es el contraste, ya que a pocos metros, el entorno de Sandringham (una de las residencias privadas más importantes de la familia real) se mantiene en perfecto estado, lo que ha generado comentarios y críticas entre locales y seguidores de la historia real.

Un lugar lleno de historia… y emociones

Más allá de su estado actual, Park House sigue siendo un sitio cargado de significado. Ahí comenzó la vida de una de las figuras más queridas y mediáticas de la realeza británica, y durante años fue escenario de momentos familiares clave.

Hoy, su abandono no solo habla del paso del tiempo, sino también de cómo incluso los lugares más simbólicos pueden cambiar de forma inesperada.