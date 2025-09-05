Así luce Mary de Dinamarca sin maquillaje: el secreto para una piel sana y luminosa como la suya

Luego de sus vacaciones de verano, los reyes de Dinamarca han retomado sus actividades oficiales y esta semana, Mary de Dinamarca comenzaría atendiendo como prioridad su proyecto Fundación Mary, el cual tiene como objetivo atender el acoso y bienestar, la soledad y la violencia doméstica. En una junta en la que se reunió con miembros de la fundación, la reina se dejó ver en una faceta más relajada, alejándose un poco de la imagen a la que nos tiene acostumbradas.

Apostando por un top en color blanco y unos lentes de montura negros, la esposa de Federico X apostó por aparecer también sin una sola gota de maquillaje.

La presentación de Mary causó furor mundial, pues es la primera vez en mucho tiempo, desde que se convirtió en reina, para ser exactas, que la reina no mostraba su piel al natural, dejando ver que es poseedora de una piel madura, impecable y saludable.

El secreto de una piel impecable

El cuidado de la piel, más allá de una cuestión estética, es un tema de salud que nos debería preocupar a más de una. La piel es el órgano más extenso de nuestro cuerpo y su importancia es tanta que deberíamos prestar atención a su salud. Muchas veces asociamos el cuidado de ella con el uso de productos carísimos o tratamientos de moda que prometen mantenerla flawless siempre, y si bien es cierto que sí ayudan, la realidad es que atenderla requiere de rutinas sencillas.

Un elemento vital en el cuidado de la piel es la limpieza con el fin de mantenerla libre de impurezas. De acuerdo con algunos dermatólogos, esta debe realizarse dos veces al día: al despertar y antes de acostarse. Aunque algunos especialistas no recomiendan la exfoliación constante, sí es un paso que debe incluirse, bajo indicaciones de un médico, en la rutina de cuidado; especialmente porque esta nos ayuda a eliminar células muertas.

La hidratación es otro paso importante y vital a la hora de cuidar; esta permitirá que la piel permanezca flexible, tersa, iluminada y sin muchos rastros de arrugas.

Alimentación y ejercicio, ¡también cuentan!

La piel radiante de la reina Mary refleja su estilo y calidad de vida; contar con una piel “bonita” no solo es obra del cuidado exterior de ella. El glow se construye desde adentro, por lo que es muy importante mantener una alimentación balanceada rica en nutrientes y alimentos que aporten antioxidantes para nutrir nuestra piel desde el interior. Por supuesto que, antes de someterte al consumo de dietas o alimentos especiales, lo mejor es acudir con un nutriólogo o especialista que pueda orientarte sobre promociones o grupos alimenticios que mejor irán con tu sistema.

Aunque no lo creas, el ejercicio también es un factor importante para tener una piel bella. Apuesta por salir a dar caminatas al aire libre o practicar alguna disciplina que se adapte a tus necesidades; el movimiento no solo te ayudará a tonificar otras partes de tu cuerpo, también te ayudará a mejorar la circulación sanguínea, que se verá reflejada en una piel luminosa y llena de vitalidad.

Mary de Dinamarca es la prueba de que la belleza real no depende de cosméticos, sino de un cuidado personal óptimo, una buena alimentación y activación física. Una vez que incorpores estos tres aspectos en tu rutina diaria, empezarás a lucir una piel radiante digna de una figura de la realeza.