Bárbara Rey rompió el silencio y reveló cómo fue su primer encuentro con Juan Carlos I

La ex vedette Bárbara Rey continúa confesando todo lo que hubo detrás de su affaire con el rey emérito Juan Carlos I. En el programa especial “Bárbara Rey, mi verdad” la actriz habló como fue su primer encuentro con el padre de Felipe VI, dejando al descubierto polémicos detalles.

De acuerdo a lo relatado por la propia Bárbara, fue el ex monarca quien se puso en contacto con ella. Posteriormente a su primer contacto, ambos mantuvieron conversaciones telefónicas de manera diaria y finalmente el emérito la invitó a conocerlo en persona.

Bárbara Rey relató su primer encuentro con Juan Carlos I en un programa especial

Según la vedette, Su Majestad la citó por primera vez en El Pardo. Sin embargo, a pesar de lo emocionante que pudo haber resultado la experiencia en aquel momento, la primera impresión de Bárbara sobre la residencia real no fue del todo buena.

“La casa era muy siniestra, muy austera, muy triste. Simplemente hola, tal, cuál, un poquito de conversación y no hubo nada más. Y a él, cuando se lo pidió el cuerpo, no tardó mucho, me cogió de la mano y me llevó a la habitación”, confesó la vedette.

¿Cómo fue el primer contacto de Bárbara Rey y Juan Carlos I antes de conocerse en persona?

Explicitando sobre la manera en la que Don Juan Carlos se acercó por primera vez a ella, Bárbara Rey dijo: “Fue él quien dio el primer paso. Me llamó por teléfono y me dijo: ‘Hola, soy el rey’ y le dije ‘anda, vete a la mierda, ¿quién eres?’ ¿Qué me va a estar llamando a mí el rey? ‘Te voy a dar mi número, vas a llamar a este teléfono, te van a contestar de la Zarzuela y les dices que te pongan con Su Majestad el Rey”.

Quien fuera concursante de Miss Mundo agregó: “Nos veíamos todas las semanas porque siempre buscaba una forma de verme. En algunas ocasiones me venían a buscar. Y en otras iba yo con mi coche, lo dejaba al final de la calle. Era agarrado, no era nada generoso y nunca tuvo el detalle de regalarme unas flores”.

Bárbara Rey dio nuevos detalles sobre lo que implicó su affaire con el rey Juan Carlos Especial

¿Qué otros reveladores detalles dio Bárbara Rey sobre su affaire con Juan Carlos I?

Bárbara Rey también confesó que “pudo quedarse embarazada” desde su primer encuentro con el ex monarca. “La única que ha tomado precauciones siempre he sido yo. Si yo hubiera querido quedarme embarazada y hacerle una buena faena, me hubiera podido quedar. Que luego las consecuencias podían ser buenas, malas o vaya usted a saber… Eso ya es otra historia, pero yo perfectamente hubiera podido tratar de solucionarme la papeleta teniendo un hijo de él”, aseveró la vedette.

Además, Bárbara Rey reveló que en una ocasión recibió un regalo por parte del emérito en uno de sus encuentros, el cual tuvo que mantener en secreto porque este último le dijo que la reina Sofía lo conocía: un colgante que mostraba todos los signos del zodiaco y que estaba valorado en 15 quilates.