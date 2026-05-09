Beatriz de York se aleja de sus amigos famosos en medio de rumores sobre problemas con Edoardo

Beatriz de York vuelve a estar en el centro de la conversación pública, pero esta vez no precisamente por un evento glamuroso de la realeza. En las últimas semanas, distintos medios británicos han señalado que la princesa estaría llevando una vida mucho más discreta, alejándose poco a poco de algunos círculos sociales y de varias amistades famosas mientras aumentan los rumores sobre una posible crisis con su esposo, Edoardo Mapelli Mozzi.

Aunque ninguno de los dos ha hablado públicamente sobre su relación, el bajo perfil que han mantenido recientemente no ha pasado desapercibido.

Una etapa mucho más reservada para Beatriz de York

Durante años, Beatriz fue considerada una de las royals más sociables y cercanas al mundo de las celebridades. Era común verla en eventos de moda, cenas privadas y reuniones junto a figuras influyentes de Londres y Nueva York. Sin embargo, recientemente su presencia pública ha disminuido notablemente.

De acuerdo con reportes recientes, la princesa ha preferido mantenerse alejada de la atención mediática mientras enfrenta la presión generada alrededor de su familia y de su vida privada.

Además, algunos expertos reales aseguran que la situación legal y mediática de su padre, el príncipe Andrés, también habría afectado emocionalmente tanto a Beatriz como a su hermana Eugenia. Por esa razón, ambas estarían intentando proteger más su vida familiar y reducir sus apariciones públicas.

En medio de rumores sobre una posible crisis con Edoardo Mapelli Mozzi, Beatriz de York parece haber tomado distancia no solo de la vida pública. Getty Images

Los rumores sobre Edoardo Mapelli Mozzi

Otro tema que ha dado mucho de qué hablar es la supuesta distancia entre Beatriz y Edoardo. Las especulaciones crecieron después de que el empresario apareciera solo en algunos compromisos laborales y viajes recientes. Incluso algunos medios británicos mencionaron que la pareja estaría atravesando una etapa complicada debido a la presión mediática constante.

Aun así, no existe ninguna confirmación oficial sobre una separación o crisis matrimonial. De hecho, la pareja sigue enfocada en su vida familiar junto a sus hijas, Sienna y Athena, además de Wolfie, el hijo que Edoardo tuvo en una relación anterior.

Por ahora, todo apunta a que Beatriz simplemente está priorizando la tranquilidad y la privacidad. Aunque su círculo social parezca más reducido que antes, la royal parece decidida a mantenerse lejos del drama público mientras redefine esta nueva etapa de su vida.