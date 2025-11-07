Beatriz y Eugenia de York reaparecen cómplices y cercanas en su primera salida tras el escándalo de su padre

El pasado 30 de octubre, el rey Carlos III dio a conocer a través de un comunicado la decisión de despojar de todos sus títulos reales y privilegios a su hermano, el entonces príncipe Andrés, por los escándalos que ha protagonizado, derivados de sus vínculos cercanos con Jeffrey Epstein.

Desde entonces se ha especulado sobre el futuro de sus hijas en la monarquía, las princesas Eugenia y Beatriz de York, pues se temía que pudieran perder sus títulos reales igual que ocurrió con su madre Sarah Ferguson, quien también tenía vínculos cercanos con Epstein.

Las princesas Beatriz y Eugenia de York se dejan ver por primera vez en público tras el destierro de su padre

El pasado 6 de noviembre, Beatriz y Eugenia de York fueron vistas por primera vez juntas en público, desde que se le retiraron los títulos reales a su padre, quien ahora será llamado Andrés Mountbatten Windsor, y será tratado como un plebeyo cualquiera.

Las hermanas se encontraron en Mayfair, una de las calles más concurridas de Londres, que se encuentra ubicada cerca de Green Park y el Palacio de Buckingham, ambas vistiendo looks abrigadores y captadas en imágenes por el Daily Mail.

Mientras que Andrés recibía la orden de comparecer frente al Congreso para dar detalles de su relación con Jeffrey Epstein, sus hijas charlaban muy serias mientras paseaban juntas, su encuentro terminó con un fuerte y largo abrazo con el que parecían consolarse mutuamente ante la caída en desgracia de sus padres.

Beatriz y Eugenia han revelado en ocasiones pasadas, lo mucho que se apoyan entre ellas, en una entrevista para Vogue, Eugenia declaró: “Somos el pilar la una de la otra. Somos las únicas personas en la vida de la otra que pueden saber exactamente por lo que está pasando la otra”.

También le comentó a Kate Thornton en su podcast ‘White Wine Question Time’ que son “las mejores amigas”.

Las princesas Beatriz y Eugenia de York se dejan ver por primera vez en público tras el destierro de su padre Justin Goff Photos/Justin Goff Photos/Getty Images

El rey Carlos III quiere proteger a sus sobrinas Eugenia y Beatriz de York

En este momento tan complicado para su familia, se dice que tanto Eugenia como Beatriz, han decidido apoyar a sus padres en la medida que se les permita; sin embargo, el rey Carlos III se ha mostrado protector con sus sobrinas en medio del escándalo.

De acuerdo con fuentes reales, las dos princesas conservarán tanto sus títulos de Alteza Real como su pertenencia a la ‘Casa de York’ porque el Rey está muy interesado en asegurarse de que sus sobrinas no se vean manchadas por los ‘pecados de su padre’.

