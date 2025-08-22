¿Cómo vivieron Harry y William la boda del rey Carlos y la reina Camila? Esto fue lo que hicieron

El 9 de abril de 2005, el entonces príncipe Carlos y Camila Parker Bowles celebraban su boda en un evento que marcaría a la familia real británica y al mundo entero. Para muchos, era la culminación de una historia de amor que había combatido contra el protocolo, para otros era un acto imperdonable luego de todo el dolor que esa relación había causado en la querida princesa Diana y sus hijos, Harry y William. Hoy, el rey Carlos y la reina Camila disfrutan de su unión, sin embargo, detrás de ella está la historia de lo que sucedió en la recepción de las segundas nupcias del monarca.

La boda que marcó un nuevo capítulo en la realeza

El matrimonio del entonces príncipe Carlos con Camila fue uno de los acontecimientos más mediáticos de la década de los 2000. La ceremonia se celebró en abril y no solo simbolizó la unión de un amor que llevaba años deseando ser libre y aceptado, también marcó un cambio en la monarquía: por primera vez, Camila era reconocida de forma oficial como integrante de la familia real.

Hacía 9 años atrás, Carlos se había divorciado de forma oficial de la princesa Diana, y estaba contrayendo nupcias con la mujer que había sido el amor de su vida: Camila. Por supuesto que dada toda la situación detrás de la relación que involucró a los tres, en ese momento los ojos del mundo estaban en los príncipes William y Harry y su reacción ante su nueva madrastra.

Una bienvenida cálida

El diario británico The Telegraph, compartió un extracto del nuevo libro “El mayordomo real: mi extraordinaria vida al servicio real” de Grant Harrold, quien fuera exmayordomo de la reina Isabel II. En esta biografía, el autor comparte detalles sobre su vida en el palacio y llamó la atención el extracto específico que eligió para hacer la promoción de su libro.

En este pasaje su historia, Harrold recuerda el día de la boda de Carlos y Camila resaltando la reacción de los príncipes William y Harry, asegurando los príncipes sorprendieron a los recién casados con un gesto divertido y espontáneo.

La boda de Carlos y Camilla Parker marcó un antes y un después en la familia real británica. Getty Images

“Al final de las festividades, Carlos y Camila estaban tomando un vuelo directo a Birkhall. Todos salimos a despedirlos y nos reímos al ver que William y Harry habían decorado su coche con ‘Recién Casados’. Mientras se alejaban entre los arcos y vítores, los chicos corrieron tras el coche”, escribió Harrold en su libro.

¿Las cosas realmente sucedieron así?

Sin embargo, esta memoria parece no coincidir del todo con la narrada por otro testigo presencial del momento: el príncipe Harry.

Cuando Harry publicó su libro Spare, donde narra lo difícil que fue para él ser parte y miembro de la familia real británica, también abordó el momento de la boda. De acuerdo con lo vivido y narrado por él, menciona que “Hay informes publicados de que Willy y yo nos escapamos de la iglesia y colgamos carteles de ‘Recién Casados’ en su coche. No lo creo. Podría haber colgado un cartel: ‘Sé feliz’. Si se me hubiera ocurrido en ese momento”.

En el libro, Harry también escribe que tanto él como William le pidieron a Carlos que no llevara a cabo el matrimonio: “Te apoyamos, dijimos. Pero, por favor, no te cases con ella. Simplemente, estén juntos, papá”.

Por supuesto, ambas versiones son completamente diferentes y lo único seguro es que nadie conoceremos la verdad de lo ocurrido, pues nadie más que los involucrados estuvo ahí para verlo. A casi dos décadas de esta celebración, la relación de Harry y William ha tomado un curso diferente, las tensiones entre el príncipe Harry y su familia es muy latente y solo el destino nos dirá cómo termina su relación con el rey Carlos y la reina Camila.