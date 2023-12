Conoce a María Zurita, la royal que desafío el protocolo siendo madre soltera

La historia de María Zurita resulta cautivante, si tomamos en cuenta que el hecho de que nunca nadie antes de ella dentro de Los Borbón había tomado la decisión de someterse a un tratamiento de fertilidad para criar en solitario a un hijo.

María es hija del doctor Carlos Zurita y de la infanta Margarita de Borbón y, además de ser la prima del rey Felipe VI, es traductora y forma parte de Zesauro, una empresa dedicada a realizar servicios de interpretación de idiomas. También ha experimentado en su faceta de artista, participando en el concurso Mask Singer en su segunda edición. Sin embargo, su hazaña más grande podría ser haberse convertido en una de las pocas royals que se son madres solteras.

De acuerdo a una entrevista que el medio El Correo le realizó a la también socialité, se ha revelado que durante su vida de soltera se encontraba tranquila y no anhelaba concebir. Sin embargo, la interacción con su mascota despertó nuevamente en ella el ”instinto maternal”.

Los médicos no auguraban éxito en la concepción in vitro de María Zurita @mariazuritaborbon

Y, aunque los médicos no le auguraban éxito en su nuevo deseo por concebir, con el apoyo de su padrino don Juan Carlos, quien le dijo que si eso era lo que deseaba “no se rindiera”, continúo intentando con un tratamiento de fertilización artificial hasta que finalmente quedó embarazada y tras una complicada labor de parto, dio a luz a su hijo Carlos.

María Zurita revela en un libro su travesía siendo madre soltera

En un material editorial, publicado por HarperKids y titulado Mi mamá y yo somos una familia feliz, María Zurita relata cómo transcurrió su vida después de casi morir dando a luz a su hijo y cómo también su perro formó una parte esencial de su curación física y emocional.

En la misma entrevista citada, la miembro de Los Borbón señala que dicho relato fue pensado para que tanto su hijo como otros niños que se encuentren en un caso similar pudieran empatizar con los nuevos modelos familiares, donde una figura paterna no es estrictamente necesaria.

María Zurita se convirtió en madre por primera vez a los 43 años de edad @mariazuritaborbon

“No me meto en cotilleos”, María Zurita está tranquila siendo la madre soltera de la realeza

También la royal cuenta que no le importa lo que digan de ella, segura de que lo que hace es totalmente digno “Yo he sido siempre de vivir mi vida, de ser feliz e intentar que lo sean los que me rodean, no me meto en cotilleos. Me da igual lo que piensen los demás si no hago daño a nadie. A mí la gente me para por la calle para darme la enhorabuena.”, relata con orgullo respecto a la valentía que demostró no solo por ser un caso único dentro de la realeza, sino también en la sociedad, donde aún resulta difícil pensar en modelos distintos de crianza, más allá de la familia tradicional.

“Si abrí un camino, me alegro, pero no era consciente en absoluto. Puede ser que las mujeres que no se atrevieran dieran el paso al verme a mí. Perseguí un sueño y lo cumplí. Cada uno es libre de hacer lo que quiera, siempre que no haga mal a nadie”, fue lo que más tarde, la nieta de Juan Carlos relató a El Confidencial, en marzo de 2023. después de 5 años del nacimiento de su hijo.